فلاحت بيشه:

افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار

طهران/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي'حشمت الله فلاحت بيشه' ان افضل السبل لمواجهة الحظر يتمثل في تنمية التعاون مع دول الجوار.

واضاف فلاحت بيشه اليوم السبت في المؤتمرالدولي الاول للامن وتطوير المنافذ الحدودية بطهران : ان اغلب الاجراءات المضادة للامن الداخلي الايراني مصدرها الدول التي تدعي العولمة مشيرا الي ضروره تطوير المنافذ الحدودية وقال ان افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار.
واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الي الدول الخمس عشرة الجارة لايران بوصفها السبيل الامن لمواجهة الحظر وقال: ان التعاون مع العراق يبلغ اربعة الي خمسة اضعاف التعاون مع اوروبا ونفس الوضع ينطبق علي تعاوننا مع افغانستان.
وبين فلاحت بيشة ان مجموع الاستيراد من البرازيل يبلغ خمسة مليارات دولار سنويا في حال ان التصدير يبلغ 31 مليون دولار مشيرا الي حالة عدم التوازن في التصدير والاستيراد وقال ان حجم التصدير الي افغانستان يبلغ 2.5 مليار دولار سنويا والاستيراد منها 15 مليون دولار وبالنسبة للعراق 10 مليارات تصدير و 60 مليون دولار استيراد.
ونوه رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الي ظروف الحظر الحالية وقال ان كثيرا من السلع التي لا يمكن توفيرها من اوروبا نستطيع توفيرها عن طريق دول الجوار ولكن لاتوجد آلية معينة في هذا الشأن.
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افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار

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