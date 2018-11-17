`منظمة الطفولة`: طفل يمني يموت كل 10 دقائق بسبب الحرب

جاء ذلك في نداء وجهته مديرة اليونيسيف 'هنريتا فور'، الجمعة، قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في اليمن.

وقالت فور: 'الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار في اليمن علامة مرحب بها، لكن أطفال البلد يحتاجون إلي إنهاء الحرب'.

وأردفت: 'العدد المتزايد من النداءات من أجل وقف إطلاق النار في اليمن واستئناف المحادثات السياسية، يقدم بصيص أمل للأطفال اليمنيين بأن السلام قد يأتي في يوم من الأيام إلي بلدهم'.

وتابعت: 'ومع ذلك، فإن القتال مستمر، والأطفال هم الذين يتحملون عواقب الحرب، لقد عاني الأطفال بشكل مروع خلال أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، حيث قُتل أو أصيب بجروح خطيرة ما لا يقل عن 6 آلاف بسبب القتال، في حين يحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلي مساعدة إنسانية من أجل البقاء'.

وزادت: 'يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات'، دون الحديث عن مدة زمنية معينة لهذه الوفيات.

وعبرت 'فور' عن أملها 'في أن يستأنف مجلس الأمن مناقشاته حول المحادثات السياسية في الأسابيع المقبلة'.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين التحالف العربي بقيادة السعودية وبين الجيش وحركة انصار الله في اليمن.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلي مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

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في سياق متصل، قالت بريطانيا الجمعة إنها ستحث مجلس الأمن الدولي علي تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن في الوقت الذي قال فيه مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن الأطراف المتحاربة قدمت 'تأكيدات قاطعة' بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا في السويد.



وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة إنها ستطرح علي مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يوم الاثنين تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة والتي يحث أحدها علي التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.



وقالت بيرس إن هدف القرار سيكون وضع دعوة لوكوك 'موضع التنفيذ'.



ولم تحدد إطارا زمنيا للموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.



وتشمل الطلبات الأربعة الأخري حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة التمويل والدعم الإنساني وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.

