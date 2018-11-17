الولايات المتحدة ليست قادرة علي فرض إرادتها علي العالم

وخلال ملتقي التبادل الفكري لفريق العمل التخصصي التابع لمركز إقامة الذكري السنوية الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية قال رحماني فضلي بأنّ البلاد اليوم أمام أصعب وأعنف إجراءات يطبقها الأعداء مشدداً علي قدرة ايران في التفوق علي هذا العداء والصعوبات وتجاوزهما.

ولفت وزير الداخلية الي عزلة المحاور الثلاثة المعادية لايران مشيراً الي التوجه الاوروبي الجديد للابتعاد عن هذه المحاور ورغبة الدول الاوروبية في تشكيل جيش ونظام مستقلَّين.

ودعا وزير الداخلية الجميع الي الإستعداد للمضيّ بسرعة أكبر الي الأمام لتحقيق أهداف وتطلعات الثورة الاسلامية بهمة وبإسناد شعبي.

وعزا وزير الداخلية تفوّق بعض منافسي ايران عليها في بعض المجالات الي ما قامت به هذه الدول من نهب لثروات الآخرين لسنوات طوال، منوهاً الي محاولاتهم الرامية الي تحدّي ايران في بعض المجالات.

ورأي رحماني فضلي ايران هي المتفوقة المطلقة في نطاق الفكر والرأي لايمكن لأعدائها منافستها في هذا النطاق.

وصرّح وزير الداخلية بأنّ من يدّعون حقوق الانسان والسلام العالمي هم الذين تلطخت أيديهم بدماء الآخرين وقال: إنّ أفكار هؤلاء ونزعتهم المادية وسبلهم الفكرية عاجزة عن التفوق علي الفكر الإلهي الذي تتحلي به ايران.

وأكّد وزير الداخلية علي إعتراف جميع العالم من عدو و صديق بالاستقلالية التي تتمتع بها ايران سياسياً، لافتاً الي سرعة ايران في التطوّر التكنولوجي معتبراً هذا التطوّر سبباً في أثارة حفيظة الأعداء وجعلهم يقفون أمام ايران لصدّ تقدّمها في المجال الصاروخي والنووي و تقنية النانو.

ورأي رحماني فضلي ضرورة أن تساير عمليات تحقيق وتلبية أهداف الثورة الاسلامية وتطلعاتها والترويج لها النمو الاقتصادي، واصفاً الأفكار والمعتقدات الإلهية الخالصة والنقية بأنها هي سند الإنتصار والنجاح.

انتهي** ع ج** 1837

