تنمية المناطق الحدودية تؤدّي الي تدنّي نسبة ظاهرة التهريب الحدودي

وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لأمن وتنمية المناطق الحدودية الذي اُقيم في وزارة الداخلية قال العميد نعمتي أنّ ايران تقع في منطقة حساسة في غرب آسيا ولها حدود بحرية وبرية مترامية مع دول الجوار التي لاتحظي البعض منها بسبب هيمنة الإستكبار العالمي بظروف أمنية منشودة.

وأشاد العميد نعمتي بما تتمتع به ايران من أمن راق في غرب آسيا بفضل ما حظيت به من التزام بتطلعات الإمام الخميني الراحل(رض) والتوجيهات الحكيمة الصادرة عن سماحة قائد الثورة الاسلامية وشجاعة الشعب الايراني سواء في الشؤون الحكومية أو العسكرية.

وأكّد العميد نعمتي علي سيادة الأمن في الحدود الايرانية وفي الداخل، واصفاً هذا الأمان مقارنة بما تشهده دول الجوار بأنه يستحق الشكر والتقدير.

انتهي** ع ج** 1837

