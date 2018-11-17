الرئيس العراقي : العراق لا ينسي حماية إيران له

طهران/ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق لا ينسي الدعم الإيراني لمحاربة صدام والإرهابيين في هذا البلد، والجمهورية الإسلامية، لعبت بدعمها لنا، دورا كبيرا في هزيمة الإرهابيين.

وأضاف برهم صالح، الذي وصل إلي طهران اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني: أنا أحمل اليكم اليوم رسالة واضحة من بغداد، نحن في العراق نفهم أهمية العلاقات مع إيران، وهذه العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين متجذرة في التاريخ.
ومضي بالقول : الشعبان الجاران والمسلمان الإيراني والعراقي، يرتبطان بروابط عميقة وإن الظروف الجغرافية للبلدين المجاورين تعزز هذه الأواصر أكثر فاكثر.
وقال صالح: لقد لعب الشعبان الإيراني والعراقي دورا في العديد من الحوادث الإقليمية المهمة، ولن ننسي دعم إيران للشعب العراقي خلال مرحلة النضال ضد صدام.
واضاف الرئيس العراقي : لن ننسي ايضا مواقف ايران في الحرب الاخيرة ضد الارهاب.
وأكد، إن إيران، بدعمها لنا، لعبت دورا كبيرا في هزيمة الإرهابيين في العراق.
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الرئيس العراقي : العراق لا ينسي حماية إيران له

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