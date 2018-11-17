الرئيس العراقي : العراق لا ينسي حماية إيران له

وأضاف برهم صالح، الذي وصل إلي طهران اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني: أنا أحمل اليكم اليوم رسالة واضحة من بغداد، نحن في العراق نفهم أهمية العلاقات مع إيران، وهذه العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين متجذرة في التاريخ.

ومضي بالقول : الشعبان الجاران والمسلمان الإيراني والعراقي، يرتبطان بروابط عميقة وإن الظروف الجغرافية للبلدين المجاورين تعزز هذه الأواصر أكثر فاكثر.

وقال صالح: لقد لعب الشعبان الإيراني والعراقي دورا في العديد من الحوادث الإقليمية المهمة، ولن ننسي دعم إيران للشعب العراقي خلال مرحلة النضال ضد صدام.

واضاف الرئيس العراقي : لن ننسي ايضا مواقف ايران في الحرب الاخيرة ضد الارهاب.

وأكد، إن إيران، بدعمها لنا، لعبت دورا كبيرا في هزيمة الإرهابيين في العراق.

يتبع.. 2344

