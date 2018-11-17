امريكا تزيح قناع حقوق الانسان بتهديدها الشعوب بالمجاعة

واضاف 'القار ابراهيم اوغلي' اليوم السبت ان الحظر الامريكي الجائر ضد الشعب الايراني هو ليس فقط نقضا للقوانين الدولية بل مخالفا للقيم الانسانية .

واشار ابراهيم اوغلي الي كلام بومبيو الاخير الذي قال فيه ( كي يكون عند الشعب غذاء فعليهم الجلوس علي طاولة المفاوضات) وقال: ان عدم الالتزام الامريكي بالقيم الانسانية ازاح الستار عن الصورة الخشنة لحكومتها.

واكد اوغلي علي ان امريكا لاتتحمل سياسة الاستقلال التي تنتهجها ايران لذا فهي تسعي لتحطيم معنويات شعبها ولكن الشعب رغم ما يعانيه من الحظر الجائر فأنه اوجد نظاما اقتصاديا باستطاعته ابطال مفعول تلك الاجراءات.

وفيما يتعلق بموقف دول المنطقة حيال الحظر قال رئيس مركز الدفاع عن حرية العقيدة في جمهورية اذربيجان : ان ايران حاليا تحولت لقوة عابرة للمنطقة وهي مثالا لدولة مستقلة لذا علي الدول التي تحاول حفظ استقلاليتها الاستمرار بعلاقاتها الجيدة معها وعدم الاعتناء بالحظر المفروض عليها وهذا الامر يشكل اختبارا لاستقلالية تلك الدول.

انتهي**م م** 1837

