ايران ستجتاز التحديات بتفوّق

و وصف دراني خلال تصريح لمراسل وكالة إرنا، الشعب الايراني بأنه يتسم بخصيصتي طيب المعاشرة والإلتزام بالأخلاق وقال: إنّ كل ايراني يتمتع بذوق فني وإنّ هذا الشعب هو شعب مثقف يسعي جاهداً الي تطوير بلاده.

ولفت السفير لباكستاني السابق الي الظروف الاقليمية الراهنة والإشتراكات الجمّة التي تربط الشعبين الايراني والباكستاني معرباً عن تفاؤله حيال مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية والطاقوية بين البلدين.

وصرّح دراني بأنّ ايران تتمتع بإحتياطي هائل من النفط والغاز في العالم وإن باكستان عندما تتقلص نسبة إحتياطياتها الغازية ستحتاج دون شك الي ايران في مجال الطاقة إن أرادت التنمية الاقتصادية.

وأشار دراني الي عدم نية اسلام آباد الغاء إتفاق مد انبوب الغاز بينها وبين ايران موضحاً بأنّ ثمة عوائق حالت دون ذلك، لولاها لكان المشروع قد تم تنفيذه حتي الآن.

وصرّح السفير الباكستاني السابق لدي طهران ببدء باكستان مفاوضات جادة مع ايران لاستيراد الكهرباء والغاز، مؤكّداً علي عزم مسؤولي باكستان علي الإستفادة من الفرص الايرانية رغم الضغوط الأمريكية التي منعت تنفيذ مشروع مد انبوب الغاز بين البلدين الجارين.

كما أعلن دراني عن إبداء ايران استعدادها لمدّ باكستان ب3500 ميغاواط من الكهرباء، مشدداً علي أنّ البلدين يحتاجان الي توفير متطلبات التنمية عبر توظيف الفرص والطاقات المتوجدة فيهما لصالح بعصهما البعض وبأسعار معقولة.

وإعتبر دراني التعامل الاقتصادي بين البلدين بالعملتين المحليتين طريقاً الي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

و وصف دراني الحظر علي ايران بأنه ظالم وغير عادل مؤكداً علي أنّ ترامب بسبب نقضه للإتفاق النووي أسّس لسنة وطريقة خاطئة.

وانتقد هذا المحلل السياسي الباكستاني السياسات التي تنتهجها واشنطن ضد ايران وقال: إنّ انسحاب الولايات المتحدة أفقد القوانين الدولية تقدّسها وحرمتها وعرّض مستقبلها للتساؤل.

ولفت دراني الي الأكاذيب الامريكية في وقوف واشنطن الي جنب الشعب الايراني لما للحظر المفروض علي ايران من تأثير كبير علي صعيد الحياة علي المواطن العادي وتضييق المعيشة عليه.

وشدّد السفير الباكستاني السابق علي عدم وجود أيّ عائق يمكنه أن يحول دون تطور العلاقات بين البلدين عازياً ذلك الي تجذّر الثقافة الباكستانية من الثقافة الايرانية.

وعن الحرب ضد اليمن أعرب السفير الباكستاني السابق لدي طهران عن أمله بأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ويتم حسم القضايا العالقة بين الأطراف بطريقة سلمية، لافتاً الي مساعي الحكومة الجديدة الباكستانية للتوسط بين الرياض وطهران لإيقاف الحرب في اليمن.

انتهي** ع ج** 1837

