في فترة عام واحد؛

سعر النفط الخام الإيراني الثقيل ارتفع 8 دولارات للبرميل

طهران/ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - ارتفع سعر النفط الخام الإيراني الثقيل سبعة دولارات و 81 سنتاً للبرميل في الأسبوع المنتهي بـ9 نوفمبر مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

و انخفضت أسعار النفط الخام الإيراني بثلاثة دولارات و 78 سنتاً للبرميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر مقارنة بالأسبوع الماضي (2 نوفمبر) ، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.
ويري الخبراء إن السبب وراء هذا الموضوع زيادة العرض واعفاء الدول الثماني من الحظر الإيراني ضد إيران.
وهبط سعر سلة نفط أوبك بثلاثة دولارات و 65 سنتا للبرميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر.
وشهد سعر النفط ، الذي ارتفع منذ الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغير أوبك في عام 2016 ، انخفاضا في الاسعار بسبب زيادة العرض من دول مثل السعودية والإمارات وروسيا والعراق في الأشهر الأخيرة.
و أكد المندوب الإيراني في أوبك ' حسين كاظم بور'، مؤخراً في مقابلة مع وكالة بلومبيرج للأنباء، إن السعودية وروسيا زادت إنتاجهما من النفط ، وانخفض السعر العالمي لهذه السلعة الاستراتيجية بمقدار 15 دولاراً للبرميل.
وقال إن السعودية وروسيا ستضطران إلي خفض المعروض من النفط بما لا يقل عن مليون برميل يوميا بعد فشل البرنامج في تعزيز إنتاج النفط قائلا: خفض أسعار النفط الحق الضرر بالأعضاء الأصغر المشاركين في بيان التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء، والتي لم تكن قادرة علي زيادة حجم الانتاج بمقدار روسيا والسعودية.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

سعر النفط الإيراني

في عام واحد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سعر النفط الخام الإيراني الثقيل ارتفع 8 دولارات للبرميل

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

أحدث الأخبار

افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار

فلاحت بيشه:

افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار

`منظمة الطفولة`: طفل يمني يموت كل 10 دقائق بسبب الحرب

'منظمة الطفولة': طفل يمني يموت كل 10 دقائق بسبب الحرب

آية الله اراكي: المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية سيعقد الاسبوع القادم بطهران

آية الله اراكي: المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية سيعقد الاسبوع القادم بطهران

الولايات المتحدة ليست قادرة علي فرض إرادتها علي العالم

وزير الداخلية الايراني:

الولايات المتحدة ليست قادرة علي فرض إرادتها علي العالم

تنمية المناطق الحدودية تؤدّي الي تدنّي نسبة ظاهرة التهريب الحدودي

نائب القائد العام للقوة البرية للجيش الايراني:

تنمية المناطق الحدودية تؤدّي الي تدنّي نسبة ظاهرة التهريب الحدودي

موضوعات مرتبط