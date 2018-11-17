سعر النفط الخام الإيراني الثقيل ارتفع 8 دولارات للبرميل

و انخفضت أسعار النفط الخام الإيراني بثلاثة دولارات و 78 سنتاً للبرميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر مقارنة بالأسبوع الماضي (2 نوفمبر) ، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.

ويري الخبراء إن السبب وراء هذا الموضوع زيادة العرض واعفاء الدول الثماني من الحظر الإيراني ضد إيران.

وهبط سعر سلة نفط أوبك بثلاثة دولارات و 65 سنتا للبرميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر.

وشهد سعر النفط ، الذي ارتفع منذ الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغير أوبك في عام 2016 ، انخفاضا في الاسعار بسبب زيادة العرض من دول مثل السعودية والإمارات وروسيا والعراق في الأشهر الأخيرة.

و أكد المندوب الإيراني في أوبك ' حسين كاظم بور'، مؤخراً في مقابلة مع وكالة بلومبيرج للأنباء، إن السعودية وروسيا زادت إنتاجهما من النفط ، وانخفض السعر العالمي لهذه السلعة الاستراتيجية بمقدار 15 دولاراً للبرميل.

وقال إن السعودية وروسيا ستضطران إلي خفض المعروض من النفط بما لا يقل عن مليون برميل يوميا بعد فشل البرنامج في تعزيز إنتاج النفط قائلا: خفض أسعار النفط الحق الضرر بالأعضاء الأصغر المشاركين في بيان التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء، والتي لم تكن قادرة علي زيادة حجم الانتاج بمقدار روسيا والسعودية.

انتهي** 2344

