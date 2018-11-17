انتخاب أبي زيد تأييدٌ لفشل ناشئي السياسة الخارجية الامريكية

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا حول سبب تعيين أبي زيد كسفير لواشنطن لدي الرياض أضاف هذا المحلل السياسي بأنّ أبي زيد كان عضواً في الجيش الأمريكي من أصول لبنانية ترك دوراً عسكرياً هاماً في الشرق الاوسط وفي العراق وكان معارضاً لزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق ومنتهجاً لمواقف مختلفة عن مواقف بوش الإبن.

وبالنسبة لموقف أبي زيد من إيران رأي علي آبادي بأنّ هذا الأخير كانت له مواقف ثنائية حيال ايران تتسم بعضها بالمعارضة الشديدة وبعضها تلوّح بضرورة التعاون مع ايران بغض النظر عن ملفها النووي.

وإعتبر علي آبادي هذا الإختيار بأنه دلالة علي مرونة سياسية أمريكية مشيراً الي فشل صهر ترامب في مواصلة مسؤوليته في سفارة واشنطن لدي الرياض و عجزه عن إقامة علاقات سياسية اقتصادية مجدية بين البلدين.

و وصف علي آبادي ماقام به بن سلمان في اليمن بأنه دال علي عدم حنكته السياسية و إشهاراً بطيشه السياسي والاقتصادي وعدم كفاءته في إدارة الأمن الداخلي للسعودية فضلاً عن عدم عرفانه في تعامله مع الدوحة واوروبا وايران.

وقال هذا المحلل السياسي: إنّ تولي أبي زيد مهمة سفارة بلده في الرياض سيكون مبعثاً لتطورات ايجابية لما يتمتع به هذا الرجل من إعتدال في المواقف خلافاً لمن يحكمون البيت الأبيض من متطرفين.

ورأي علي آبادي في عبارة وزير الخارجية الأمريكي «تجويع الشعب الايراني أو تغيير النظام» خروجاً عن الدبلوماسية.

وأعرب علي آبادي عن إعتقاده بأنّ واشنطن تلوّح بعلامات دالة علي إيجاد خطة سلام شاملة في اليمن ما أدّي الي تغيير في سياسة السعودية علي المستوي اليمني

وعبّر هذا المحلل في شؤون الشرق الاوسط عن توجّه أمريكي جديد لتعيين أفراد يتسمون بالاعتدال في المواقف إستعداداً لما بعد السنتين حالهم حال الدول الاوروبية الحليفة للولايات المتحدة التي باتت هي ايضاً تنتهج سياسة الصبر بانتظار نهاية هاتين السنتين.

وعن مقتل الخاشقجي أكّد علي آبادي علي أنّ محمد بن سلمان سيدفع ثمن هذه الجريمة حتي لو حاول ترامب تأخير أجل دفع هذا الثمن.

ووصف علي آبادي رؤية السفير الجديد الأمريكي لدي الرياض الذي سيصادق عليه مجلس الشيوخ قريباً بأنها ليست مساندة تماماً للنهج السعودي في المنطقة مصرحاً بأنّ سبب تعيين آبي زيد قد يعود الي شعور واشنطن بأنّ سياسة البيت الابيض الحالية تجاه الرياض ستعود بالأخطار علي المصالح الأمريكية في الشرق الاوسط.

انتهي** ع ج** 1837

