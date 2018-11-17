عبد المهدي يتلقي دعوة مفتوحة لزيارة الاتحاد الأوربي ويدعو موغريني لزيارة العراق

بغداد/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تلقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، دعوة مفتوحة من الممثل الأعلي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لزيارة دول الاتحاد، فيما أكدت الأخيرة استعداد أوروبا لدعم العراق في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية علي إيران ومساعدته في التعامل مع نتائجها.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان له، إن رئيس مجلس الوزراء تلقي اتصالا هاتفيا من الممثل الاعلي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وقدمت موغريني دعوة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة الاتحاد الأوربي، كما قدم عبد المهدي دعوة مقابلة لموغريني لزيارة العراق قريبا'.
وأكدت موغريني، 'دعم الاتحاد الأوربي لرئيس مجلس الوزراء شخصيا وللحكومة'، مشيرة الي أن 'العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي'.
وأضافت أن 'الاتحاد الاوروبي يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة والسعي لتجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء'، لافتة إلي أن 'العراق وبسبب تأريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل'.
وأبدت موغريني 'استعداد الاتحاد الاوربي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً، فضلا عن دعمه للعراق في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية علي إيران واستعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج تلك العقوبات'.
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عبد المهدي يتلقي دعوة مفتوحة لزيارة الاتحاد الأوربي ويدعو موغريني لزيارة العراق

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