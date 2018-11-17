هناك إمكانات كبیرة لتنمیة العلاقات الإیرانیة العراقیة

وأضاف الرئیس حسن روحانی ،الیوم ، السبت، خلال مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی برهم صالح: من الواضح لنا جمیعاً أن العلاقات الإیرانیة العراقیة مهمة جدا وممیزة من الناحیة التاریخیة والثقافیة والوطنیة والإقلیمیة.

وتابع: جمیع المسؤولین الحالیین فی الجمهوریة العراقیة لدیهم علاقات مع المسؤولین الإیرانیین لأكثر من 30 عاما خلال فترة الكفاح ضد الاستبداد فی العراق واستمرار الأمن فی هذا البلد.

ومضي بالقول، أن العلاقات بین البلدین تم مناقشتها الیوم بین الوفدین الإیرانی والعراقی، وأكد الجانبان علي استمرار العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ، مؤكدین أن هناك المزید من القدرات لتطویر العلاقات بین البلدین.

واشار روحانی: تحدثنا مع الرئیس العراقی عن العلاقات الثنائیة وتبادل الكهرباء والغاز والمنتجات النفطیة وأنشطة البلدین فی مجال التنقیب عن النفط واستخراجه.

وأضاف : ناقش الجانبان فیما یتعلق بربط سكة الحدید بین البلدین فی الغرب والجنوب، لا سیما خط سكة حدید شلمجة إلي البصرة، والتی تم اعداد التحضیرات لها من قبل وزارة المالیة العراقیة، وستبدأ الشركة الإیرانیة بالعمل قریبا.

وقال روحانی: من خلال ربط خط سكة الحدید الذی یبلغ طوله 35 كیلومترا، سیتم تسهیل عبور المسافرین من البلدین الي البلد الاخر، وسیكون كل من عبور الركاب والسلع أرخص وأكثر راحة ، خاصة خلال أیام زیارة الاربعین الحسینی.

وأضاف الرئیس الإیرانی : موضوع تجریف نهراروند وشط العرب مهمة لكلا البلدین، حیث سنشهد المزید من التطور فی مدن آبادان وخرمشهر والبصرة والفاو.

واشار إلي أن القضیة البیئیة مهمة لكلا الطرفین، وأن أهالی بعض المناطق الغربیة، وخاصة فی الجنوب، یواجهون مشكلة الأتربة والغبار، والتی تشكل معضلة ویتعین معالجتها من قبل البلدین، یسرنی أن الرئیس العراقی وعد بمتابعة قضیة البیئة.

وتابع: كما أن إیران ساعدت الشعب العراقی لانهاء معاناته من داعش، فإننا نأمل أن تحل مشكلة الأتربة لسكان جنوب إیران بمساعدة البلدین .

وأضاف الرئیس الإیرانی: لقد اتفقنا الیوم علي إقامة منطقة تجارة حرة بین البلدین وبدء الصناعة المشتركة وأدعو اللجان المشتركة لمتابعة هذا الموضوع بقوة.

وقال روحانی : لقد تحدثنا أیضا عن القضایا الإقلیمیة، وشدد الجانبان علي أن الاستقرار والأمن هما فی مصلحة الجمیع، وأن علي دول المنطقة أن تكون لها علاقات أوثق مع بعضها البعض، وإن تسعي ومن خلال التعاون فی المنطقة، وخاصة تعاون إیران والعراق من أجل استقرار وأمن المنطقة برمتها.

وقال الرئیس روحانی : آمل أن نري نهایة الحرب القاسیة والمدمرة فی الیمن وإقامة الاستقرار والأمن فی سوریا والمنطقة برمتها.

وصرح إن أمن العراق، هو أمن إیران، والتقدم والتطور فی العراق هو تقدم وتطور لإیران، ویجب تعزیز التعاون والعلاقات بین البلدین یوما بعد یوم ، ویجب أن نري علاقات أوثق بین الدولتین اقتصادیا وسیاسیا.

و وصل الرئیس العراقی علی رأس وفد رفیع المستوی الی مطار مهرآباد الدولی صباح الیوم وحضر لإستقباله وزیر الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحمانی.

تعزیز وتطویر العلاقات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة وكذلك النهوض بالتعاون المشترك فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والثقافیة بین طهران وبغداد ، تشكل أهم اهداف زیارة الرئیس العراقی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

زیارة الرئیس برهم صالح لایران هی الرابعة إقلیمیاً للرئیس العراقی منذ تولیه منصبه وكان قد زار قبلها الكویت والإمارات والاردن.

انتهي** 2344

