واشنطن بوست:

'سي أي أيه' خلصت إلي أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي

بغداد/7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تناقلت وسائل اعلام عراقية، اليوم السبت، مانشرته صحيفة 'واشنطن بوست' الامريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) خلصت إلي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل اعلام عراقية نقلا الصحيفة أن 'سي اَي أيه اطلعت علي معلومات استخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير السعودية بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان مع جمال خاشقجي، حيث دعاه لزيارة القنصلية السعودية بإسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة، وقدم له تطمينات وتأكيدات أن الأمر سيكون آمنا.'
واضافت، واشنطن بوست في تقريرها 'ووفقا لمصادر مطلعة علي الاتصال، فليس واضحا إذا كان خالد بن سلمان أجري الاتصال بطلب من أخيه ولي العهد السعودي'.
واكدت 'وفقا للمصادر ذاتها أن استنتاج سي اَي أيه جاء كذلك بناء علي تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبلاد، والمشرف علي كل الأمور، مهما صغر شأنها.'
وذكرت واشنطن بوست ايضا نقلا عن مسؤول أميركي مطلع علي ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات أنه 'من غير الممكن أن يكون قد حصل هذا الأمر من دون علمه (محمد بن سلمان) أو تورطه'.
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