وزير الثقافة الإيراني خلال زيارة متحف الأديان في سانت بطرسبرغ:

المزيد من معرفة الأديان يؤدي إلي السلام وأفضل العلاقات البشرية

موسكو/ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر/ اترنا - قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إنه إذا كان الناس يريدون علاقات أفضل ويعيشون معا في سلام، فعليهم أن يعرفوا المزيد عن ديانات بعضهم البعض.

وأضاف عباس صالحي اليوم السبت، خلال تفقده متحف الأديان في سانت بطرسبرغ، العاصمة الثقافية الروسية : لقد ساعدت الأديان الناس علي أن ينظروا بشكل أفضل وأكثر وضوحا إلي الهوية الاجتماعية لبعضهم البعض كجزء مهم من جوهر هوية المجتمعات.
وأشار الي إن جزء كبير من حروب التاريخ جاءت نتيجة لسوء فهم البشر لأديان بعضهم البعض.
جدير بالذكر أن المؤتمر الثقافي الدولي السابع لسانت بطرسبرغ عقد يوم الخميس لمدة ثلاثة أيام ، بحضور وزير الثقافة الإيراني و وزراء الثقافة من العديد من الدول ، وكبار المسؤولين السياسيين وممثلي المنظمات الثقافية الدولية ونشطاء بارزين وأساتذة من جميع أنحاء العالم في العاصمة الثقافة الروسية.
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المزيد من معرفة الأديان يؤدي إلي السلام وأفضل العلاقات البشرية

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