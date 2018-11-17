ایران تؤكد علی ضرورة تحریر جمیع عناصر حرس الحدود المختطفین

وعلی هامش اجتماع لجنة احیاء الذكری السنویة الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة، اشاد رحمانی فضلی الیوم السبت بتعاون الحكومة الباكستانیة الجید مع ایران للافراج عن عدد من حرس الحدود المختطفین.

واضاف ان مساعی الاجهزة الاستخباراتیة و الامنیة والحكومیة خاصة الخارجیة الایرانیة اثمرت عن الافراج عن خمسة من عناصر حرس الحدود الایرانیین .

وشدد رحمانی فضلی علی ضرورة الافراج عن جمیع هولاء المختطفین مشیدا بتعاون الحكومة الباكستانیة مع ایران قائلا إنه من المتوقع أن تكمل باكستان هذا التعاون علی أن یتم الافراج عن جمیع المختطفین.

وصرح : إننا نتوقع ایضا من باكستان أن تعزز تعاونها الامنی معنا عند الحدود المشتركة مشیرا بذلك الی المحادثات التی اجراها مع نظیره الباكستانی بشأن التعاون الامنی بین البلدین و اضاف ان الاخیر وعد بتوثیق التعاون فی هذا المجال.

واشار الی اللجان الامنیة المشتركة بین ایران و باكستان و قال ان الهدف من تشكیل هذه اللجان هو تنظیم عملیات مشتركة و كذلك تبادل المعلومات مؤكدا انه اذا تعذرت باكستان عن اجراء العملیات الامنیة فی المناطق التی یتواجد فیها الاشرار لای سبب، فنحن علی استعداد للقیام بها تحت اشرافها.

وشدد وزیر الداخلیة بالقول: نحن دائما علی استعداد للقیام بمثل هذه العملیات و لكننا لم نقم بها فی الاراضی الباكستانیه احتراما لسیادتها كونها من دول الجوار واذا سمحت لنا باكستان فاننا مستعدون لذلك.

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