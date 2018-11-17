إعادة تسمية متنزه في سانت بطرسبرغ بإسم أصفهان

واضاف مهدي سنائي اليوم السبت، في تصريح لارنا علي هامش زيارة لمتحف الاستشراق للنصوص الفارسية في سانت بطرسبرغ، هناك شراكة ثقافية واسعة النطاق بين سلطات سانت بطرسبورغ ونظرائهم في أصفهان.

وأضاف: خلال زيارة محافظ أصفهان إلي سانت بطرسبرغ، تم التوصل إلي اتفاقات جيدة بين الجانبين، وتم الاتفاق علي تسمية متنزه في مدينة سانت بطرسبورغ باسم اصفهان وأيضاً اسم متنزه في أصفهان، باسم سانت بطرسبرغ.

كما أشار السفير سنائي إلي زيارة وفد من المجلس المحلي في سانت بطرسبرغ إلي أصفهان هذا الشهر، مضيفًا أن مسؤولي سانت بطرسبورغ يعملون بشكل وثيق مع نظرائهم الإيرانيين.

وقال السفير الإيراني لدي روسيا إن المسؤولين في معهد المخطوطات في سانت بطرسبورغ لعبوا دوراً رئيسياً في هذا التعاون ، والتعاون الثقافي مع روسيا مهم بالنسبة للإيرانيين ، إلي جانب التعاون الاقتصادي والمجالات الأخري.

بدات مساء اليوم الخميس نشاطات 'منتدي سان بطرسبورغ' الثقافي الدولي لدورته السابعة في هذه المدينة الروسية، بمشاركة 'سيد عباس صالحي' وجمع من كبار الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية من مختلف بلدان العالم.

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