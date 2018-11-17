الرئیس روحانی یستقبل رسمیا نظیره العراقی فی قصر سعد آباد بطهران

طهران/ 17 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - استقبل الرئیس الایرانی حسن روحانی صباح الیوم السبت رسمیا الرئیس العراقی برهم صالح فی قصر سعدا اباد بالعاصمة طهران .

واستعرض الرئیسان روحانی وبرهم صالح حرس الشرف بعد ان تم عزف النشید الوطنی للبلدین، ومن ثم اجري الرئیسان محادثات ثنائیة.
تعزیز وتطویر العلاقات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة وكذلك النهوض بالتعاون المشترك فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والثقافیة بین طهران وبغداد ، تشكل أهم اهداف زیارة الرئیس العراقی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
الجدیر بالاشارة الي ان مجلس النواب العراقی انتخب برهم صالح رئیسا لجمهوریة العراق فی 2 أكتوبر الماضی بعد جولتین من الاقتراع ایحصل علي 175 صوتا.
زیارة الرئیس برهم صالح لایران هی الرابعة إقلیمیاً للرئیس العراقی منذ تولیه منصبه وكان قد زار قبلها الكویت والإمارات والاردن.
و قد وصل الرئیس العراقی علي رأس وفد رفیع المستوي الي مطار مهرآباد الدولی صباح الیوم وحضر لإستقباله وزیر الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحمانی.
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الرئیس روحانی یستقبل رسمیا نظیره العراقی فی قصر سعد آباد بطهران

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