إيران وإسبانيا تجريان مفاوضات شاملة في مدريد

مدريد/ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - مع زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلي مدريد، عقدت مفاوضات شاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسبانيا في شكل جولة ثانية من آلية المشاورات السياسية بين مساعدي وزيري الخارجية .

في المباحثات التي جرت يوم الجمعة بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعد وزير الخارجية والتعاون الإسباني 'فرناندو فالنسوئلا' ، لأكثر من ثلاث ساعات، تم مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية و المحاور الإقليمية والدولية.
وشدد فالنسوئلا علي إرادة أوروبا السياسية لمواجهة السياسة الأحادية لامريكا لدعم الاتفاق النووي، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي يسعي إلي تطوير آلية تغطي العلاقات الإيرانية الأوروبية بشكل مستقل عن البنك المركزي والمؤسسات النقدية والمالية الأخري.
وأكد: طالما استمرت إيران والاتحاد الأوروبي بالحفاظ علي الاتفاق النووي، ستكون هناك فرصة لإيجاد طرق للعمل معاً لإزالة الحواجز أمام التجارة.
في هذه الجولة من المفاوضات، ناقش الطرفان التطورات في المنطقة، لا سيما مستقبل سوريا ، وتدهور الوضع الانساني في اليمن، وآخر التطورات في الخليج الفارسي وقضية الجماعات الإرهابية، بما فيها داعش وغيرها من أشكال الإرهاب.
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ايران واسبانيا

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إيران وإسبانيا تجريان مفاوضات شاملة في مدريد

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