عراقجي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الاسباني

مدريد/17 تشرين الثاني/نوفمبر-إرنا- التقي مساعد وزير الخارجية للشوون السياسيه عباس عراقجي أمس الجمعة «بيو غارسيا اسكودرو مارتينز» رئيس مجلس الشيوخ الاسباني في مدريد، لتبادل وجهات النظر حول التعاون البرلماني والإتفاق النووي وقضايا المنطقة والقضايا الدولية.

وخلال وصوله أمس الجمعة الي مدريد للمشاركة في برنامج آليات الإستشارة السياسية بين مساعدي وزراء خارجية البلدين، شكر عراقجي إسبانيا لما إتخذته من مواقف بناءة وايجابية حيال الإتفاق النووي مؤكداً علي التعاون القائم علي الاحترام المتبادل الذي يسود علاقات البلدين.
وصرح عراقجي خلال الزيارة بأن العلاقات التجارية بين البلدين بلغت بفضل الإتفاق النووي ملياري يورو العام الماضي، مشيراً الي دخول مايزيد عن 3 آلاف شركة اسبانية السوق الايرانية.
من جهه اخري قدّم مارتينز تعازيه مرة اخري بمناسبة حادث مدينة أهواز الإرهابي، مُديناً مثل هذه الاجراءات الارهابية ومعرباً عن تفهُّم بلده التام لمشاكل الشعب الايراني والحظر الامريكي الظالم المفروض ضد ايران.
كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ الاسباني عن دعم بلاده ودعم الإتحاد الاوروبي للإتفاق النووي ومساعي هذه الدول للتقليل من تداعيات الحظر المفروض.
وعبّر رئيس مجلس الشيوخ الاسباني عن إعتقاده بأنّ الإنسحاب الامريكي من الإتفاق النوووي جعل الشرق الاوسط أمام تحديات طالت آثارها اوروبا ايضاً.
وأكّد مارتينز علي الدور الايراني الهام جداً في منطقة الشرق الاوسط معرباً عن معارضة بلاده والإتحاد الاوروبي للإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وللحظر الظالم المفروض علي ايران.
واكد وجود إرادة وحسن نية تامة لدي الجانب الاوروبي لحل المشاكل الناجمة عن الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

عراقجي

مدريد

مارتينز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الاسباني

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ایران

أحدث الأخبار

أقامة المراسم الختامية للدورة الأولي من منافسة كنز العلمية

أقامة المراسم الختامية للدورة الأولي من منافسة كنز العلمية

إيران وكازاخستان تتفقان علي إصدار تأشيرة مدتها عام واحد

إيران وكازاخستان تتفقان علي إصدار تأشيرة مدتها عام واحد

ترامب مضطرب ومستاء من خسارته في الكونجرس والتحقيق في مخالفاته

مستشار سابق بالخارجية الأمريكية:

ترامب مضطرب ومستاء من خسارته في الكونجرس والتحقيق في مخالفاته

لم يتم فصل المعارضة السورية عن الارهابين في ادلب

المتحدثة باسم الخارجية الروسية:

لم يتم فصل المعارضة السورية عن الارهابين في ادلب

السلطات السعودية ليست سوي واجهة صغيرة تتلطي وراءها الدول المشغلة لها والمعادية لسورية

الجعفري:

السلطات السعودية ليست سوي واجهة صغيرة تتلطي وراءها الدول المشغلة لها والمعادية لسورية

موضوعات مرتبط