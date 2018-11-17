250 شاحنة تعبر حدود سيستان و بلوجستان يوميا

زاهدان /17تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مدير الاسواق المحلية في محافظة سيستان و بلوجستان (شرق) 'كوروش محمدي ' ان معدل مرور شاحنات تصدير السلع عبر حدود المحافظة ازداد من 100 شاحنة الي 250 شاحنة يوميا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

ويأتي تزايد عدد مرور الشاحنات في المعابر الحدودية في سيستان و بلوجستان بالتزامن مع زيادة حجم الطلب علي السلع الايرانية من قبل باكستان و افغانستان .
واشار محمدي الي زيادة حجم التصدير عبر حدود المحافظة، موضحا ان حجم تصدير السلع من الاسواق المحلية السبع فيها بلغ 214 الف طن بقيمة 176 مليونا و 88 الف دولار خلال النصف الاول من العام الجاري (بدأ في 20 مارس 2018).
وتابع قائلا ان حجم تصدير السلع من المحافظة في الشهور الستة الاولي من العام الجاري شهد نموا بنسبة 48 في المئة و ان قيمة هذه السلع سجلت نموا بنسبة 105 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
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اقتصاد

شاحنات

سيستان و بلوجستان

تصدير السلع

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250 شاحنة تعبر حدود سيستان و بلوجستان يوميا

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