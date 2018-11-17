250 شاحنة تعبر حدود سيستان و بلوجستان يوميا

ويأتي تزايد عدد مرور الشاحنات في المعابر الحدودية في سيستان و بلوجستان بالتزامن مع زيادة حجم الطلب علي السلع الايرانية من قبل باكستان و افغانستان .

واشار محمدي الي زيادة حجم التصدير عبر حدود المحافظة، موضحا ان حجم تصدير السلع من الاسواق المحلية السبع فيها بلغ 214 الف طن بقيمة 176 مليونا و 88 الف دولار خلال النصف الاول من العام الجاري (بدأ في 20 مارس 2018).

وتابع قائلا ان حجم تصدير السلع من المحافظة في الشهور الستة الاولي من العام الجاري شهد نموا بنسبة 48 في المئة و ان قيمة هذه السلع سجلت نموا بنسبة 105 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

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