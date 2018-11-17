الدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن لم تكن حقيقية

وقال المحبشي في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت : المؤكد أن الدعوة الأمريكية لوقف الحرب كانت تضليلا للرأي العام الأمريكي والغربي ولم تكن حقيقية وجدية ، وكان تحديد الأمريكان لمدة شهر لوقف الحرب دليلا علي أن ذلك كان مهلة جديدة للسعودية والإمارات ومرتزقتهما وتحالفهما المجرم لتنفيذ خطة احتلال الحديدة، ولو كانت امريكا جدية في وقف العدوان لسعت إلي أصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف العدوان والحرب والشروع الفوري في الحوار .

واضاف: في الحقيقة كانت الدعوة الأمريكية لوقف العدوان علي اليمن التي تبناها وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخارجية الأميركيان مايك بومبيو كانت بمثابة الضوء الأخضر للعدوان السعودي الإماراتي التحالفي علي الحديدة وغيرها من الجبهات في اليمن، وقد أيدت ذلك مواقع إخبارية أمريكية أكدت تزويد امريكا للعدوان السعودي بالدعم اللوجستي والمعلومات قبل انطلاق الهجوم .

وصرح ان التصعيد في الحديدة كما أشرت سابقا وبعد الطلب الأمريكي الذي جاء قبل الانتخابات الأمريكية النصفية كان محاولة من إدارة ترامب للهروب من الاتهامات الموجهة إليها من داخل الكونجرس ومن الصحافة الأمريكية والغربية والمنظمات الإنسانية بأنها تدعم جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العدوان علي اليمن وقتل خاشقجي، لذلك كانت الدعوة الأمريكية لوقف الحرب علي اليمن التي سبقت الانتخابات النصفية كانت محاولة لسحب البساط من أمام من ينتقدون إدارة ترمب .

وتابع المحبشي ان التصعيد جاء علي خلفية ما تعرض له محمد بن سلمان والسعودية من هجمات وانتقادات سياسية وإعلامية وحقوقية وممارسة ضغوطات في قضية مقتل الكاتب عدنان خاشقجي ومطالبة حكومات ومنظمات غربية بوقف عدوانه علي اليمن بهذا الشأن فإن حملة التصعيد علي الحديدة هي رسالة مضادة من محمد بن سلمان للداخل السعودي والجوار الإقليمي ولايران ومحور المقاومة بأنه ما يزال قويا وقادرا علي اتخاذ القرار ولم يضعف بسبب قضية قتل خاشقجي. إضافة إلي أن التصعيد ومحاولة اقتحام الحديدة هي للحصول علي انتصار إعلامي وسياسي للسعودية والإمارات يصرف الأنظار عن قضية خاشقجي وقد يمهد لإعلان السعودية والتحالف وقف الحرب والخروج بماء الوجه من ناحية ، ومن ناحية اخري لممارسة الضغط بالورقة الإنسانية والمعيشية علي انصارالله للحصول علي تنازلات في المفاوضات المقبلة التي دعا إليها الأمريكي والأمم المتحدة.

واضاف ان وضع اليمن الداخلي السياسي والعسكري والأمني ممتاز برغم صعوبات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي افرزها العدوان والحصار الاقتصادي مؤكدا

ان اليمنيين يدركون أن المعركة الدفاعية التي يخوضونها دفاعا عن وطنهم وحريتهم وكرامتهم هي معركة مصيرية وليس أمامهم سوي الانتصار فيها بعون الله.

واردف قائلا : طبعا الوضع الصحي في اليمن وحتي قبل العدوان كان متدهورا ويعاني من نقص حاد في الإمكانات المادية والبشرية إذ كان معظم المرضي يذهبون للعلاج في الخارج، وقد زاد العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي التحالفي المجرم الأمور سوءا في القطاع الصحي والتربوي والخدمي باستهدافه للمنشآت والمرافق والطرق ، وبفرضه الحصار الاقتصادي وتجفيف موارد حكومة الإنقاذ والسيطرة علي الموارد النفطية والغازية والمنافذ الجمركية بحيث استطاع العدوان التأثير علي عدم قدرة الحكومة في صنعاء لتلبية احتياجات القطاع الصحي ومواجهة الكوارث والأمراض كالكوليرا وغيرها.

وصرح المحبشي ان الشعب اليمني وللعام الرابع علي التوالي نجح في الصمود ومقاومة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي التحالفي ، واستطاع اليمنيون بحمدالله إفشال جل أهداف العدوان السياسية والاستراتيجية ، ولن يستطيع العدوان أن يحقق ما عجز عنه طوال السنوات الماضية بفضل الله وبوعي الأحرار الشرفاء والمجاهدين في اليمن.

وحول خروج وزير الإعلام اليمني إلي صف العدوان السعودي قال المحبشي ان الامر يعتبر فرقعة إعلامية صغيرة لوسائل إعلام العدوان ووسائل التواصل الاجتماعي ، ولن يترتب عليه أي ضرر في الواقع السياسي.

انتهي ** 1837

