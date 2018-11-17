الدول المجاورة هي هدف المنتجات الصيدلانية الإيرانية

وأضاف محسن أسدي لاري اليوم السبت في مقابلة مع إرنا بشأن الأسواق المستهدفة للمنتجات الطبية المحلية الصنع في إيران: إننا نسعي الي تصدير منتجاتنا الدوائية الي دول الكومنولث. في اجتماع مع وزير الصحة الكازاخستاني، اختار إيران كأول دولة للتعاون في مجال الطب والإمدادات الطبية، وسوف يزور إيران. هناك أيضا تعاون مع روسيا و قرغيزيا و أذربيجان و أرمينيا وأوزبكستان.

وقال: بالطبع، دول مثل إندونيسيا وجنوب شرق آسيا أعلنت استعدادها للتعاون مع إيران في مجال الطب والأجهزة الطبية، ولكن لم يحسم هذا الأمر بعد.

وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم حول التعاون الصيدلاني بين إيران وبيلاروسيا، وقعت في أكتوبر الماضي، أوضح نائب وزير الصحة في الشؤون الدولية، : خلال السنوات الأربع الماضية ، تم توقيع مذكرات تفاهم مع كومنولث الدول المستقلة، ونظرا لعضوية بيلاروسيا في منطقة اوراسيا، جري التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأدوية مع بيلاروسيا بحضور رئيس دائرة الغذاء والدواء.

و تابع أسدي لاري: التعاون مع بيلاروسيا في مجال الدواء قد زاد منذ العام الماضي، ونظراً للحالة الراهنة للبلاد فيما يتعلق بالحظر، يجب أن تشارك شركات الأدوية المحلية أيضاً في هذا الصدد.

و تحدث نائب وزير الصحة في الشؤون الدولية عن التعاون بين إيران والبرازيل في مجال المعدات الطبية، وقال: في العام الماضي، زار المدير العام للأجهزة الطبية في إدارة الأغذية والأدوية، البرازيل، وكانت هناك تفاهمات مع وزارة الصحة البرازيلية. إن المعدات الطبية والأدوية في البرازيل متقدمة للغاية، وقد شهدت حتي الآن استخدام المعدات الطبية في إيران، وخاصة في مجال جراحة العظام.

ومضي أسدي لاري بالقول: البرازيل من بين الأسواق التي نسعي للتعاون معها في فترة الحظر، ونأمل أن تعقد الجولة الأولي من المحادثات التجارية والتكنولوجيا بين إيران والبرازيل في غضون الأسبوعين القادمين، وستجري الجولة الثانية من المحادثات في أوائل فبراير. في الوضع الحالي ، يمكن الانتاج المشترك والاستيراد من البرازيل.

وحول التعاون بين إيران واليابان في مجال الصحة، قال أسدي لاري : في العام الماضي، أعربت جمعية مصنعي المعدات الطبية اليابانية عن استعدادها للتعاون مع إيران وأجرت محادثات مع المدير العام لإدارة الغذاء والدواء الإيرانية بشأن الإمدادات الطبية. لا يزال هناك الكثير من المساحة في مجال الإنتاج المشترك مع اليابانيين ، ونحن بحاجة إلي المزيد من الحوار في هذا الصدد.

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