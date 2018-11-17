الزلزال بمحافظة كرمان لم يسفر عن وقوع اي اضرار

واضاف مجيد سعيدي اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، انه بعد ما ضربت هزة ارضية هذه المنطقة تم تشكيل فريق انقاذ علي الفور الا ان الزلزال وقع في منطقة غيرماهولة في عمق كبير من سطح الارض و لم يسفر عن اي خسائر.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع لموسسة الجيوفيزياء لجامعة طهران ان الزلزال بقوة 5.1 درجة علي مقياس ريختر ضرب منطقة مردهك في مدينة عنبراباد في كرمان عند الساعة الحادية عشرة و 47 دقيقة و 4 ثوان مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 17 دقيقة و 4 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

يذكر ان مركز الهزة كان علي بعد 18 كم من مدينة مردهك وعند التقاء خطي العرض الشمالي 28.23 والطول الشرقي 58.28 درجة وفي عمق 20 كم من سطح الارض.

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