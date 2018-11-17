حرب ترامب الاقتصادية ضد ايران محكومة بالفشل

وكتب ريتشارد دالتون في مقال له نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، ان الحرب الاقتصادية التي يشنها ترامب ضد ايران محكومة بالفشل، في ضوء وجود طلب علي النفط الايراني وغياب الحماية الدولية للحظر الاميركي.

وأضاف دالتون في مقاله: ان إدارة ترامب وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أيده مجلس الامن الدولي، بدأت حربا من طرف واحد مع العالم بأسره بشأن التجارة القانونية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع: ان هذه السياسة مبنية علي مزاعم أن ايران تشكل تهديدا أمنيا هاما للشعب الاميركي، وهي مزاعم مبالغ فيها بوضوح.

واعتبر السفير البريطاني الاسبق تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بانها غير مقبولة بشان بأن الحظر أداة لضمان ان تتصرف ايران كدولة طبيعية، لأن اميركا هي غير الطبيعية بتصرفاتها، ومنها تواطؤها في الحرب الرهيبة ضد اليمن ودعمها لاسرائيل لتوسيع استيطانها في الاراضي الفلسطينية.

وصرح دالتون في جانب آخر من مقاله، أنه ورغم ارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي الشديد الذي يشهد انخفاضا الان حسب صندوق النقد الدولي، فإن ايران ستبقي مستقرة.

انتهي ** 2342

