تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة في الرمادي

بغداد/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت قيادة شرطة الأنبار، قيامها بتفجير سيارة مفخخة كانت مركونة علي جانب الطريق العام في قضاء الرمادي.

وذكر بيان لاعلام قيادة الشرطة انه 'بهمة ويقظة منتسبي الفوج التاسع في شرطة طوارئ المحافظة استطاعت القوة المرابطة قرب مطعم (حجي زياد) والمكلفة بواجب الخطة الامنية، حيث تم ملاحظة وقوف سيارة نوع (كيا) بيضاء اللون بالقرب من المطعم'.
واضاف البيان انه 'ولانتباه منتسبي الفوج التاسع من طوارئ شرطة الانبار، تم ملاحظة توقف العجلة لفترة وقام علي الفور المنتسبون بتفتيش العجلة وتم ملاحظة وجود عبوة أسفل العجلة وقاموا بدفع العجلة من مكانها لوجود مدنيين ووضعها في مكان فارغ وتم تفجير العجلة تحت السيطرة، بدون وقوع أي خسائر بشرية'.
وأشار البيان الي انه 'وعلي أثر هذا العمل البطولي قام كل من رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة بتكريم المفرزة ليقظتهم واستبسالهم والذي يعد نكرانا لذاتهم في سبيل اهلهم'.
ولفت البيان انه 'وبعد تفجير السيارة قام فريق من مديرية مكافحة الاجرام وعلي رأسهم قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج كسار شخصيا بجمع الادلة والمبرزات الجرمية'.
وأكد رزيج ان 'هذه العصابة الارهابية المسؤولة عن العجلة سيتم احضارها في قبضة القانون وبالعاجل القريب وجلب واحضار الارهابيين الذين حاولوا بتعكير حياة أهلنا في الأنبار وماهي الا أيام معدودات حتي نلقي القبض علي من قام بهذا العمل الارهابي'.
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تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة في الرمادي

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