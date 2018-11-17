تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

بغداد/17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن تحالف الفتح، الجمعة، عن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية،الي اشعار اخر بسبب الموازنة وعدم اجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات وخاصة ما يتعلق بمجلس المفوضية.

وقال عضو تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح صحفي ، ان 'البرلمان يحاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات في اقرب موعد، خاصة ان تلك المجالس فقدت شرعيتها، وانتهت مدتها منذ فترة ليست بالقصيرة'.
واضاف ان ' الكثير من مجالس المحافظات اصبحت مافيات تعمل ببيع وشراء المناصب، علي الرغم من انها مجالس تصريف اعمال، الا ان اجراء انتخابات في كانون الاول المقبل غير ممكن وسيتم تاجيلها الي موعد اخر غير معلوم'.
واشار البلداوي الي ان 'المفوضية تحتاج الي كوادر واعادة تنظيم عملها وموظفيها المتعاقدين وتحديث بطاقات الناخبين وتقديم الدعم اللوجستي، وتوفير الصناديق خاصة بعد احتراق عدد من صناديق اوراق الانتخابات'.
وأوضح ان 'الكثير من موظفي المفوضية عليهم شبهات ويحتاج ذلك الي التحقيق، اذ من المرجح اجراء الانتخابات بنفس الاجهزة الالكترونية، ولكن ينبغي احداث التغيير علي مستوي العاملين، الذين ثبت تلاعبهم بصناديق الاقتراع'.
وكانت الحكومة العراقية السابقة اقرت تاريخ 22 كانون الأول / ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بعدما كان مقرراً إجراءها بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية العامة أواسط أيار / مايو الماضي.
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تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

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