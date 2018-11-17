العراق: الحشد الشعبي يستعد لأي طارئ في الحدود مع سوريا

ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي عن مصلح قوله، إن 'قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع غرب الأنبار عقدت اجتماعا موسعا بحضور قادة ألوية قاطع غرب الأنبار لتدارس الوضع الأمني واللوجستي في القائم والحدود العراقية السورية'.

وأضاف، أن 'الاجتماع شهد تدارس لوجستيات وتحضيرات ألوية الحشد الشعبي المتواجدة علي الشريط الحدودي من نواحي عدة منها الهندسة الميدانية واحتياجات أخري سيتم رفعها للجهات المعنية لتوفيرها'.

وأكد مصلح،علي أن 'الحشد الشعبي مستعد لأي طارئ يحصل علي الحدود العراقية السورية من خلال الاستعداد التام والتنسيق العالي بينه وبين الجيش وقوات حرس الحدود'.

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