ايران تدعو غوتيريش لاتخاذ موقف تجاه التنصل الاميركي من القانون

جاء ذلك خلال لقاء خوشرو الوداعي لمناسبة انتهاء مهام عمله، مع غوتيريش في مقر الامم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة حيث جري البحث بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

ودعا سفير ايران الامين العام للامم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه تنصل اميركا من القانون وفرضها الحظر علي ايران.

واشار خوشرو الي خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وتهديدها للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة كي لا تتعاون مع ايران وقال، انه لم يسبق في تاريخ الامم المتحدة ان قام عضو دائم في مجلس الامن الدولي بمعاقبة الدول الاعضاء الاخري لالتزامها بقرارات المجلس، لذا يجب علي المجتمع العالمي الوقوف امام هذه الاجراءات المتسيبة والمتجاوزة للقانون.

ووصف مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة هجمات السعودية علي اليمن بانها تشكل كارثة انسانية عميقة، داعيا الي انهاء هذه الحرب المدمرة وبدء المصالحة السياسية بين الاطراف المتنازعة في اليمن.

من جانبه اكد امين عام الامم المتحدة ضرورة انتهاج التعددية امام المشاكل العالمية، معربا عن امله في انهاء الحرب في اليمن قريبا للحد من هذه الكارثة الانسانية علي وجه السرعة.

وكان هذا اللقاء وداعيا حيث صرح خوشرو بان مهمته انتهت في ضوء القانون الجديد المصادق عليه من قبل الحكومة الايرانية بشان عدم توظيف المتقاعدين من جديد.

وقدم خوشرو لوحة سجاد محاك عليها صورة غوتيريش من قبل فنانين ايرانيين لعرضها في المعرض الدائم لمنظمة الامم المتحدة.

واعرب الامين العام للامم المتحدة عن شكره لهذه الهدية واشار الي عمق وثراء الثقافة الايرانية، مشيدا بالشعر والرسم والعمارة والحياكة الايرانية.

انتهي ** 2342

