موغريني:

الاتحاد الاوربي يدعم العراق بموقفه تجاه الحظر الأمريكي علي ايران

طهران / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكدت الممثل الاعلي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، أن الاتحاد الاوربي يتابع بارتياح خطوات تشكيل الحكومة العراقية، مشيرة الي ان العراق يمكن أن يلعب دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل، فيما ابدت استعداد الاتحاد الاوربي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن 'رئيس مجلس الوزراء تلقي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الممثل الاعلي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني'.
واضاف المكتب، أن 'موغريني قدمت التهنئة لعادل عبد المهدي بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة'، مؤكدة دعم الاتحاد الأوربي لـ'الرئيس شخصيا وللحكومة، وأن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي'.
ونقل البيان عن موغريني قولها ان 'الاتحاد الاوربي يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة والسعي لتجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء'، مشيرة الي ان 'العراق وبسبب تأريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل'.
واكدت موغريني علي 'استعداد الاتحاد الاوربي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً، فضلا عن دعمه للعراق في موقفه تجاه الحظر الأمريكي علي إيران واستعداد الاتحاد الاوربي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج الحظر'.
وقدمت موغريني دعوة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة الاتحاد الأوربي، كما قدم الاخير دعوة مقابلة لموغريني لزيارة العراق قريبا.
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الاتحاد الاوربي يدعم العراق بموقفه تجاه الحظر الأمريكي علي ايران

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