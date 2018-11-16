آیة الله سبحانی: من الواجب تقدیم المساعدات الانسانیة للشعب الیمنی

وجاء فی البیان الصادر عن آیة الله سبحانی وهو احد مراجع الدین فی مدینة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران: ان الشعب الیمنی المسلم الذی هو شعب ذو ماض تاریخی عریق یقضی الان ایاما عصیبة، اذ ان الملایین من ابناء هذا الشعب، رجالا ونساء واطفالا، یتعرضون للمجاعة والموت الذی اوجده الظالمون لهم، بجریرة عدم رضوخهم امام النظام السعوی الظالم والمستعمرین.

واضاف: انه فی هذه المرحلة الزمنیة، من الواجب علي المؤمین عبر التنسیق مع جمعیة الهلال الاحمر والمؤسسات المعنیة الاسراع بتقدیم الاغذیة والادویة لهم والعمل بای وسیلة ممكنة لایصال صوت مظلومیتهم الي اسماع العالم.

وتقود السعودیة بمعیة الامارات تحالفا عدوانیا همجیا منذ اكثر من 3.5 عام بدعم من امیركا ودول غربیة واخري فی المنطقة، مما راح ضحیته عشرات الالاف واسفر عن ملایین النازحین.

واستهدف العدوان فی حربه الظالمة الكثیر من المرافق الحیویة والمراكز الانسانیة والطبیة والتعلیمیة واحدث دمارا هائلا فی البنیة التحتیة لهذا البلد.

ووفقا لمنظمة الامم المتحدة ومنظمات انسانیة فان حرب الیمن اوجدت اسوا ازمة انسانیة فی العالم خلال العقود الاخیرة، ویعانی ثلث الشعب الیمنی البالغ تعداده 29 ملیونا من المجاعة الشدیدة.

انتهي ** 2342

