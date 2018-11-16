عراقجی: الحظر الامیركی یتناقض مع سیادة وامن ومكانة اوروبا

وقال عراقجی فی تصریح للصحفیین حین وصوله الیوم الجمعة الي العاصمة الاسبانیة مدرید، انه وبعد الاتفاق النووی دخلت العلاقات بین ایران واسبانیا مرحلة جدیدة وبادرت اكثر من 3 الاف شركة اسبانیة للتعاون مع ایران علي الامد البعید.

واعتبر اعادة الحظر الامیركی ضد ایران امرا غیر قانونی تماما ویتناقض مع قرار مجلس الامن الدولی والقرار الاخیر الصادر عن محكمة العدل الدولیة فی لاهای، واشار الي ان المجتمع الدولی ادان الاجراء الامیركی ما عدا دولة او دولتین 'ولكن للاسف ان امیركا تستخدم قوتها الاقتصادیة والدولار لفرض مطالبها ویبدو ان الشركات الاوروبیة تتبع تعلیمات امیركا اكثر من حكومات دولها'.

واشار الي ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اصدرت قبل 4 ایام تقریرها الـ 13 فی تاكید سلمیة البرنامج النووی الایرانی 'فی حین ان خروج امیركا بلا سبب ومنطق من الاتفاق النووی سیؤدی الي ان لا تثق ای دولة مستقبلا بالحوار والدبلوماسیة والیات مجلس الامن'.

واضاف، ان الحظر الامیركی وقبل ان یستهدف اقتصاد ایران انما یتناقض مع سیادة وامن ومكانة اوروبا.

واكد عراقجی بان الاتفاق النووی یعد اتفاقا امنیا فی مجال عدم الانتشار النووی ما یؤدی انهیاره الي حدوث ازمة اخري تضاف الي ازمات المنطقة واضاف، ان الوضع الراهن فی المنطقة سیخلق التحدی امام امن اوروبا والنظام الدولی.

واضاف، اننا مازلنا نامل بان تتمكن اوروبا من ادارة الوضع الراهن ونعلم بان الاتحاد الاوروبی والدول الاوروبیة الثلاث تبذل مساعیها وهی تحت الضغط الامیركی.

واشار عراقجی الي التهدید الذی وجهته امیركا لاوروبا یوم امس حول الیة 'اس بی فی' وقال، اننا ننتظر لنري كیف تدافع اوروبا عن سیادتها ازاء ضغوط واشنطن.

وفی ختام المؤتمر الصحفی انطلقت اعمال الجولة الثانیة من المشاورات السیاسیة بین مساعدی الخارجیة الایرانیة والاسبانیة.

انتهي ** 2342

