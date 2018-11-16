خطیب جمعة طهران: امیركا تسعي بحربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها

طهران / 16 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد خطیب صلاة الجمعة بطهران آیة الله محمد امامی كاشانی ان امیركا تطلق الاكاذیب وتسعي عبر حربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها.

وفی خطبة صلاة الجمعة بطهران لهذا الاسبوع، قال آیة الله امامی كاشانی، ان اعداء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خاصة ترامب یسعون عبر شن الحرب الاعلامیة واطلاق الاكاذیب الایحاء بانهم ناجحون فی حین یعرف العالم كله بانهم فاشلون.
واضاف، انظروا این هی امیركا الیوم بكل حروبها واراقتها للدماء ومواكبة آل سعود والكیان الصهیونی لها وهم مع جمیع حلفائهم شركاء فی هذه الخیانة ویریدون باعلامهم الكاذب ان یرفعوا مكانتهم ویتصورون بان القضیة تحل باطلاق الاكاذیب وتوجیه الاتهامات لكنهم یعرفون جیدا بانهم فشلوا فی الاختبار.
ونوه الي ان الجمیع راوا فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة كیف سخر العالم من اكاذیب ترامب التی ساقها ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واضاف، انهم یریدون التغطیة علي جرائمهم بحربهم الاعلامیة ولكن انظروا الي مكانة ایران الیوم الشامخة والعزة التی تحظي بها حیث ینظر العالم كله لها بنظرة الصدق والامانة وانها ذات شعب ابی نبیل.
وفی جانب اخر من حدیثه اشار إمامی كاشانی الي مكافحة الفساد فی البلاد، وأعرب عن شكره للسلطة القضائیة وقوي الامن الداخلی فی التصدی للفساد الاقتصادی، وقال: انه علي المعنیین بالقضایا الاقتصادیة ایضا ان یلتزموا الدقة والجدیة فی الشؤون الاقتصادیة.
واضاف، ان 'الحرابة' لا تعنی سل السیف فقط فالاخلال بالنظام المصرفی یعد احد هذه الحالات بما یخلقه من مشاكل للنظام الاقتصادی فی البلاد.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

امامی کاشانی

امیرکا

حرب اعلامیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خطیب جمعة طهران: امیركا تسعي بحربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها

معظم المشاهدات

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

قائد قوة الجو فضاء:

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

عراقجی: الحظر الامیركی عرّض الاتفاق النووی للخطر

عراقجی: الحظر الامیركی عرّض الاتفاق النووی للخطر

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

سفیر ایران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذیة والادویة سلاحا ضد الشعوب جریمة ضد الانسانیة

أحدث الأخبار

خطیب جمعة طهران: امیركا تسعي بحربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها

خطیب جمعة طهران: امیركا تسعي بحربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها

ایران ترفض بشدة استخدام حقوق الانسان اداة لاغراض سیاسیة

ایران ترفض بشدة استخدام حقوق الانسان اداة لاغراض سیاسیة

معارض سعودي: الموقف الاميركي من قضية الخاشقجي ادي الي ترك القاتل دون عقاب

في حديث خاص لـ'ارنا'

معارض سعودي: الموقف الاميركي من قضية الخاشقجي ادي الي ترك القاتل دون عقاب

سامراء تحتضن ملايين الزائرين بذكري استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)

سامراء تحتضن ملايين الزائرين بذكري استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)

السفير زاسبكين: التعاون الدولي بين روسيا وإيران قد يتطور في المرحلة القادمة

في حديث خاص لـ'ارنا'

السفير زاسبكين: التعاون الدولي بين روسيا وإيران قد يتطور في المرحلة القادمة

موضوعات مرتبط