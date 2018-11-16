خطیب جمعة طهران: امیركا تسعي بحربها الاعلامیة للتغطیة علي جرائمها

وفی خطبة صلاة الجمعة بطهران لهذا الاسبوع، قال آیة الله امامی كاشانی، ان اعداء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خاصة ترامب یسعون عبر شن الحرب الاعلامیة واطلاق الاكاذیب الایحاء بانهم ناجحون فی حین یعرف العالم كله بانهم فاشلون.

واضاف، انظروا این هی امیركا الیوم بكل حروبها واراقتها للدماء ومواكبة آل سعود والكیان الصهیونی لها وهم مع جمیع حلفائهم شركاء فی هذه الخیانة ویریدون باعلامهم الكاذب ان یرفعوا مكانتهم ویتصورون بان القضیة تحل باطلاق الاكاذیب وتوجیه الاتهامات لكنهم یعرفون جیدا بانهم فشلوا فی الاختبار.

ونوه الي ان الجمیع راوا فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة كیف سخر العالم من اكاذیب ترامب التی ساقها ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واضاف، انهم یریدون التغطیة علي جرائمهم بحربهم الاعلامیة ولكن انظروا الي مكانة ایران الیوم الشامخة والعزة التی تحظي بها حیث ینظر العالم كله لها بنظرة الصدق والامانة وانها ذات شعب ابی نبیل.

وفی جانب اخر من حدیثه اشار إمامی كاشانی الي مكافحة الفساد فی البلاد، وأعرب عن شكره للسلطة القضائیة وقوي الامن الداخلی فی التصدی للفساد الاقتصادی، وقال: انه علي المعنیین بالقضایا الاقتصادیة ایضا ان یلتزموا الدقة والجدیة فی الشؤون الاقتصادیة.

واضاف، ان 'الحرابة' لا تعنی سل السیف فقط فالاخلال بالنظام المصرفی یعد احد هذه الحالات بما یخلقه من مشاكل للنظام الاقتصادی فی البلاد.

انتهي ** 2342

