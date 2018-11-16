ایران ترفض بشدة استخدام حقوق الانسان اداة لاغراض سیاسیة

طهران / 16 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- رفض المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی وادان بشدة استخدام حقوق الانسان والالیات الدولیة من قبل بعض الدول الغربیة والكیان الصهیونی الاحتلالی والقاتل للاطفال وبعض الانظمة الرجعیة فی المنطقة.

واشار قاسمی فی تصریح له الیوم الجمعة الي المصادقة علي القرار المتعلق بحقوق الانسان فی ایران خلال جلسة اللجنة الثالثة للاجتماع الـ 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك، امس الخمیس بدعم من بعض الحكومات التی تعد هی نفسها من اكبر منتهكی حقوق الانسان فی دولها والدول الاخري، وندد بهذا الاجراء الذی قامت به هذه الدول قائلا، ان هذا القرار الذی لم یاخذ بنظر الاعتبار الحقائق القائمة فی ایران مبنی علي رؤیة انتقائیة وتمییزیة ومغرضة وتم اعداده والمصادقة علیه لاهداف سیاسیة، ونحن نرفضه.
واضاف، اننا ندین بقوة استخدام حقوق الانسان والقرارات المتعلقة بها والالیات الدولیة من قبل بعض الدول الغربیة والكیان الصهیونی الاحتلالی والقاتل للاطفال وبعض الدول الرجعیة فی المنطقة، كاداة لمتابعة اغراض متطرفة بغیضة وكذلك السیاسات الداعیة للفوضي ودعم الارهابیین الانفصالیین، ونري بان استمرار هذه الوتیرة انما یضعف ثقة المجتمع الدولی بالالیات الدولیة ویشیر الشكوك حول تاثیرها وفاعلیتها فی الحالات الضروریة واللازمة.
وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، اننا نعتقد بان المكان العالمی المناسب والشامل لتقییم حقوق الانسان هو آلیة 'یو بی آر' (الاستعراض الدوری العالمی الشامل) الذی یدرس قضیة حقوق الانسان فی جمیع الدول دون استثناء.
واضاف، ان مشاركة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة البناءة والفاعلة فی هذه الالیة مؤشر الي جدیتها فی الارتقاء بحقوق الانسان والعمل بتعهداتها الدولیة عبر التعاون البناء والالیات المبنیة علي الحوار.
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ایران ترفض بشدة استخدام حقوق الانسان اداة لاغراض سیاسیة

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