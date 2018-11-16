معارض سعودي: الموقف الاميركي من قضية الخاشقجي ادي الي ترك القاتل دون عقاب

واضاف في حديث لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان الاتراك يبحثون عن غطاء دولي للاستمرار في محاولاتهم لكشف الحقيقة وتحميل المجرم المسؤولية . ابراهيم استبعد امكانية اي حراك في الداخل السعودي لان ولي العهد استطاع ان يمسك بكل مفاصل الحكم .

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:



*ارنا:هل يمكن القول ان ولي العهد السعودي استطاع ان يخرج من أزمة الخاشقجي باقل الخسائر وان مسألة الاطاحة به لم تعد مطروحة؟

**ابراهيم: يبدو ان هذا صحيح بالفعل وهو من بدع العلاقات السعودية الاميركية والعلاقات السعودية الغربية. نحن امام قاتل محدد الهوية ينجو ويفلت من العقاب . هذا الامر يشكل مشكلة اخلاقية اضافة لكونها مشكلة سياسية وقانونية .



*ارنا: ولكن هناك من يعتبر ان القضية لم تنته بعد وانه علينا الانتظار لنري ما سيفعله الطرف التركي ؟

**ابراهيم: نعم تركيا تحاول استكمال روايتها عن الجريمة و نحن ننتظر الاعلان الفصل من الاتراك الذين يستكملون التحقيقات ويبدو ان القناعة التي تشكلت لديهم والمستندة الي ادلة تؤكد ان ابن سلمان هو من اعطي امر العمليات في هذه الجريمة .ننتظر نتائج اللقاءات بين اردوغان والرئيسين الفرنسي والاميركي . اعتقد ان الاتراك معنيون بتقديم رواية كاملة ونهائية ورسمية . يمكن القول انه لم يعد هناك الكثير ليقال بعد التسريبات الاخيرة التي حسمت ان الجثة تم تذويبها بالاسيد.



*ارنا:لماذا تلجأ تركيا لضخ التسريبات بالتقطير مع انها تملك الرواية الكاملة منذ الساعات الاولي للجريمة ؟ هل ستنتهي الامور بتسويات وصفقات؟

**ابراهيم: بالفعل التسريبات توحي بان التركي لديه الرواية كاملة ومن الساعات الاولي وهو يعلم كل ما جري. التأخير والتأجيل سببه ان التركي يريد ان يستثمر القضية في السياسة . هو لا يريد التحرك منفردا وكان يرغب بدعم اوروبي بعد ان فقد الامل بالاميركي. الاتراك يريدون غطاء دولياً، ولكن يبدو ان هذا الغطاء تراجع . في البداية حصل ضخ اعلامي كبير ما فاجأ السعوديين انفسهم وقد اعتبروا ان المسألة هي مؤامرة. الموقف الاميركي ساهم بشكل كبير بتراجع القضية فبحسب المعلومات فان وزير الخارجية الاميركي رفض اثناء زيارته لتركيا ان يطلع علي الادلة التي تظهر حقيقة الجريمة .



*ارنا:الا يمكن الرهان علي تغيير في الموقف الاميركي بعد الانتخابات ؟

**ابراهيم: من الممكن ان يلعب الديمقراطيون دورا وان يمارسوا ضغوطا علي الرئيس ترامب ضمن المماحكة الداخلية . وكما هو معلوم فان اجهزة الامن القومي الاميركي تشهد خلافا حول العلاقة مع السعودية . هناك فئة من المسؤولين الاميركيين لا تري ان محمد بن سلمان رهان ناجح ويميلون الي ابن نايف ولكن الي اي حد يمكن ان يصل الامر؟ المسألة لا تزال مبهمة .



*ارنا:ماذا عن الداخل السعودي وهل حصلت تغيرات علي مستوي العائلة المالكة او علي مستوي المجتمع السعودي ؟

**ابراهيم: يجب ان يكون واضحا ان الحادثة هي معركة بابعاد خارجية . في الداخل استطاع ابن سلمان ان يحيل البلاد الي سجن كبير . هو قضي علي الخصوم في العائلة المالكة وداخل المؤسسة الدينية. وامسك بكل مفاصل الدولة . كلام ابن سلمان عن العناصر غير المنضبطة التي نفذت جريمة الخاشقجي هو كلام غير واقعي لانه هو الذي يمسك بكل مفاصل الدولة وقضي علي كل حراك اعتراضي وقطع اوصال المجتمع واحدث قطيعة بين العائلة ورجال الدين وبقية الشرائح وهو قوض اي تهديد راهن ومستقبلي.



*ارنا: ولكن هناك من يتحدث عن دعم اوروبي لامراء اخرين مثل احمد بن عبد العزيز الذي عاد مؤخرا الي الرياض؟

**ابراهيم: الكلام حول دعم بريطاني او اميركي لاحمد بن عبد العزيز لا زال في حكم التكهن ولا توجد مؤشرات جدية تنبئ بان هناك تغييرا داخليا . علي العكس من ذلك فان المؤشرات التي نملكها ان هناك تصلبا ومكابرة وانكارا والاصرار علي السير في نفس السياسة الاقصائية والقمعية . وهذا يظهر من خلال التصعيد عبر البحرين الذي اصدر حكما بالاعدام علي الشيخ علي السلمان وايضا من خلال التصعيد العسكري في اليمن . لذلك فان اي تغيير من الداخل غير وارد.

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