سامراء تحتضن ملايين الزائرين بذكري استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)

بغداد/16 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أحيا الملايين من المؤمنين ذكري استشهاد الكوكب الحادي عشر من ائمة الهدي الامام الحسن العسكري (عليه السلام) في مدينة سامراء المقدسة.

وتشهد مدينة سامراء المقدسة حضورا كبيرا للمعزين بشهادة الامام الحسن العسكري (عليه السلام) منذ ايام حيث بدأت الزيارة الخاصة بالمناسبة المقدسة ليلة امس وبلغت ذروتها صباح اليوم الجمعة.
وكانت المدينة المقدسة قد بدأت باستقبال الزائرين طيلة الايام الماضية اذ توافدت امواج الزائرين البشرية من داخل العراق وخارجه وسط اجراءات امنية مشددة.
وجرت إستعدادات كبيرة لاستقبال حشود الزائرين، وأقيمت مجالس العزاء والمحاضرات الدينية الخاصة بصاحب الذكري (عليه السلام).
وقدمت مواكب العزاء مختلف الخدمات من مأكل ومشرب ومبيت للزائرين وسط تنسيق عال مع العتبة العسكرية المقدسة وقيادة عمليات سامراء والأجهزة الساندة لها.
وشاركت قوات الحشد الشعبي في الخطة الأمنية للزيارة المعدة منذ أيام وانتشار قواته في داخل وخارج سامراء.
فيما ساهمت اعداد كبيرة من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية مراسيم الزيارة واجرت بعض المحطات التلفزيونية الفضائية من داخل العراق وخارجه تغطية مباشرة لمراسيم الزيارة.
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سامراء تحتضن ملايين الزائرين بذكري استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)

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