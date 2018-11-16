السفير زاسبكين: التعاون الدولي بين روسيا وإيران قد يتطور في المرحلة القادمة

وفيما يلي نصّ المقابلة:

*ارنا: كيف قرأتم العقوبات الأميركية الجديدة علي إيران، وهل تعتقدون أنها ستؤدي إلي أي نتيجة؟

**زاسبكين: دائماً في أي تجربة مرتبطة بالعقوبات الأحادية من الولايات المتحدة الأميركية سواء علي إيران أو روسيا أو أي بلد آخر، لم نكن نشهد أي نتائج مهمة أو تغيّرات جوهرية علي هذا الصعيد. علي العكس، ساهمت هذه العقوبات برأيي في رفع مستوي الصمود والتحدي لدي البلدان المستهدفة، وباتت هذه الدول تبحث عن خطوات ووسائل بديلة لتقوية القدرات الذاتية لديها، كما عززت من مبدأ الشراكة مع الدول الأخري. وأنا أتوقع أن يتطور التعاون الدولي بين روسيا وإيران في المرحلة القادمة نتيجة هذه العقوبات عليها. ولا بد أن نستعجل في هذا الإطار للتنسيق من أجل نظام مالي بديل داخل الدول عموماً.



*ارنا: سبق وأكدتم علي إيجاد نظام مالي بديل، كيف يمكن أن يؤثر ذلك علي الحرب الإقتصادية التي تخوضها الولايات المتحدة بشكل أساسي في وجه عدد من الدول في العالم؟

*زاسبكين: صحيح، نحن وجدنا نتيجة الحروب الإقتصادية التي تخوضها الولايات المتحدة الأميركية في العالم ضرورة وحاجة ملحة للإستعجال في تنسيق الخطوات بيننا للعبور نحو الأفضل في النظام المالي داخل الدول، فالنظام الحالي يسيطر عليه الأميركيون بشكل كبير وقد أصبح عقبة كبيرة أمام الإقتصاد في العالم. لذلك كان لا بدّ من تعديل النظام، والتخلص من سيطرة الدولار بالتعاون مع عدد من الدول، وإيجاد صيغ أكثر تطوراً وتوازناً في العلاقات بيننا وبين الدول التي تخوض معنا هذه العقوبات للاستفادة الكاملة من هذا النظام البديل.



*ارنا:هل يمكن لهذه العقوبات أن تضع إيران في موقع الضعف وتؤثر تالياً علي حلفائها ومن بينهم روسيا؟

**زاسبكين: لا أعتقد، علي العكس هناك مسعي لتطوير التعاون بيننا وبين إيران في المجال الإقتصادي والتجاري. أما بالنسبة للمواقف السياسية فستبقي نفسها، ونحن مقتنعون أنّ النهج السياسي في الشرق الأوسط سليم وأننا نتعاون مع إيران بشكل سليم، لا سيما في مسار أستانا والأوضاع في سوريا والقضاء علي الإرهاب. وأؤكد أنّ هذه الأهداف ثابتة لن تتغير.



*ارنا: ماذا لو تعرضتم للضغوطات الأميركية في هذا الإطار؟ هل يمكن أن تتأثر علاقتكم مع إيران؟

**زاسبكين: أبداً. أي محاولة للضغط علينا لن تغيّر أو تبدّل من ثوابتنا ونهجنا السياسي، إنما سنزداد صموداً في وجه الولايات المتحدة الأميركية، وسنستعجل في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق خريطة طريق مناسبة في هذا الإطار.



*ارنا:كما إيران، كذلك فقد عانيتم سابقاً من العقوبات الأمركية عليكم، وتعانون منها اليوم من جديد. كيف تتصدّون لهذه العقوبات؟

**زاسبكين: صحيح نحن نعيش منذ عشرات السنين في حالة العقوبات، وهناك حجج عديدة لدي الغرب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولكن الأهداف بالنسبة لهم هي أهداف إقتصادية وسياسية ولا تتعلق بالحجج التي يطلقونها. وفي الوقت نفسه، نحن نواجه هذه التحديات من خلال اتخاذ اجراءات للإعتماد علي قدراتنا الذاتية. وقد حققنا تقدماً علي هذا الصعيد، فباتت لدينا فروع عديدة في الإقتصاد كالزراعة، واستطعنا أن نطور التكنولوجيات. وأنا أؤكد في إطار المواجهة دور الدول للتعاون والتصدي لهذه الأحادية الأميركية لناحية العقوبات، وتطوير العلاقات الدولية وكذلك في الشرق الأوسط.



*ارنا:كيف قرأتم الموقف الأوروبي أيضاً في إطار العقوبات الأميركية علي إيران؟

**زاسبكين: يجب أن نعترف أن توقيع الإتفاق حول البرنامج النووي الإيراني كان يعتبر إنجازاً دبلوماسياً كبيراً لمصلحة الإقتصاد والإستقرار والتعاون بين الدول، لكن خروج أميركا من هذا الإتفاق هو خروج لهذه الدولة، فيما لا توافق دول كثيرة أخري علي هذا القرار وهذا ما يعدّ شيئاً إيجابياً، وأنا أتوقع تطوير التعاون بين إيران والدول الأوروبية ونحن نرحب بذلك. وإن كنا قد سمعنا في هذا السياق عن بعض الضغوطات الأميركية علي عدد من الشركات الأوروبية الكبري للتراجع عن التعاون مع إيران وهذا شيء سلبي لكن هناك دائماً فرص.



*ارنا: هل من رسالة أخيرة توجهها روسيا إلي إيران في هذه المرحلة؟

**زاسبكين: بالنسبة لنا العلاقات مع إيران جيدة دائماً، ونحن نوجه رسالة وديّة منا إلي الشعب والدولة الإيرانية، ونؤكد أنّ الأسس جيدة للتعاون بيننا والقيام بالمشاريع المشتركة. أما علي المستوي السياسي، فهناك تفاهم بين الدولتين إنطلاقاً من ضرورة النظام الدولي المتنوع وصولاً إلي التنسيق العملي في القضايا الإقليمية لا سيما في سوريا في سبيل إعادة الأمن والإستقرار.

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