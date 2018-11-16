ايران تفوز وديا علي ترينيداد وتوباكو 1-0

طهران / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
فاز المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم علي منتخب ترينيداد وتوباكو بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس علي استاد 'آزادي' الرياضي بطهران.

سجل هدف الفوز الوحيد في هذه المباراة التي حضرها نحو الفي متفرج، كريم انصاري فرد في الدقيقة 50 من المباراة بعد ان تسلم كرة سددها قوية من خارج منطقة الجزاء علي يمين الحارس.
وكان انصاري فرد قد اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 30 بعدما تصدي الحارس الترينيدادي للكرة التي ارتدت الي انصاري فرد نفسه الا انه لم يحسن التصرف معها وسددها متسرعا فوق المرمي.
ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني الايراني مباراة ودية اخري مع نظيره الفنزويلي يوم الثلاثاء القادم علي استاد 'حمد بن خليفة' في العاصمة القطرية الدوحة.
وتاتي هاتان المباراتان في اطار استعداد ايران لنهائيات بطولة كاس امم اسيا المقررة ان تقام في الامارات خلال الفترة من 6 كانون الثاني / يناير الي 1 شباط /فبراير القادم 2019 والتي تجري بمشاركة 24 فريقا يتاهل 16 منها الي الدور الثاني والذي منه تبدا مرحلة خروج المغلوب.
وتخوض ايران مبارياتها في مرحلة المجموعات في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة الي جانب العراق واليمن وفيتنام.
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ايران تفوز وديا علي ترينيداد وتوباكو 1-0

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