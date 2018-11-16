وزيرا الثقافة الايراني الروسي يؤكدان علي تطوير العلاقات الثنائية

وفي هذا اللقاء الذي جاء امس الخميس علي هامش المؤتمر الدولي الثقافي المنعقد في سان بطرسبورغ، اشاد صالحي بدعم الحكومة الروسية لاقامة الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا، معربا عن امله باقامة الاسبوع الثقافي الروسي في ايران العام القادم.

يتبع ** 2342

