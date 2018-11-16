وزيرا الثقافة الايراني الروسي يؤكدان علي تطوير العلاقات الثنائية

سان بطرسبورغ / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي ووزير الثقافة الروسي فلاديمير مدينسكي، علي تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وفي هذا اللقاء الذي جاء امس الخميس علي هامش المؤتمر الدولي الثقافي المنعقد في سان بطرسبورغ، اشاد صالحي بدعم الحكومة الروسية لاقامة الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا، معربا عن امله باقامة الاسبوع الثقافي الروسي في ايران العام القادم.يتبع ** 2342
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