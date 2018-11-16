عراقجي: الحظر الاميركي عرّض الاتفاق النووي للخطر

وخلال لقائه وزير خارجية الفاتيكان كبير الاساقفة بول ريتشارد كالاغر الخميس، اشار عراقجي الي الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع دول مجموعة '5+1' وقال، ان اميركا لن تلتزم باي من تعهداتها في اطار الاتفاق وهي بخروجها من هذا الاتفاق المهم لم تخدش سمعتها علي الصعيد العالمي فقط بل هي بفرضها اشد انواع الحظر قد نقضت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ايضا.

واضاف، اعادة فرض الحظر قد عرّضت الاتفاق النووي للخطر في حين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت 13 مرة لغاية الان سلمية الانشطة النووية الايرانية. الاتفاق النووي قدم الضمانة للمجتمع الدولي التزام ايران الدائم بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

واعتبر عراقجي تداعيات استئناف الحظر الاميركي بانها مقلقة واضاف، ان الاجراء الاميركي الاخير يمكنه ان يؤدي الي عدم الاستقرار في المجتمع الدولي لان العلاقات والمعادلات الدولية تتاثر به.

واضاف، ان سائر الدول الاوروبية وروسيا والصين وصفت اعادة الحظر ضد ايران بانه امر خطير ويوجه ضربة كبيرة لمعاهدة 'ان بي تي'.

وقال عراقجي، ان الموجة الجديدة من الحظر الاميركي ضد ايران تفرض الضغوط علي المساعي المبذولة لتنفيذ الاتفاق النووي.

من جانبه قال وزير خارجية الفاتيكان خلال اللقاء، ان الفاتيكان دعم الاتفاق النووي منذ البداية ويعتبره بانه ياتي في اطار السلام والاستقرار والامن في المنطقة ويدعو ايران لمواصلة التزامها به رغم عدم تنفيذ اميركا له وفرضها الحظر ضد ايران.

واضاف كالاغر، ان الفاتيكان اعلن رسميا معارضته لفرض الحظر ويتابع بالمواكبة مع الدول الاوروبية اليات لخفض تاثيراته.

كما وصف وزير خارجية الفاتيكان العلاقات الثنائية بين ايران والفاتيكان بانها ايجابية، داعيا الي تطوير التعاون بين الجانبين.

انتهي ** 2342

