98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ايران

نيويورك / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-لم توافق 98 دولة علي مشروع القرار الذي تبنته كندا ضد ايران حول حقوق الانسان فيها خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وخلال الاجتماع الذي عقد الخميس صوتت 85 دولة مشروع لصالح مشروع القرار ورفضته 30 دولة فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت.يتبع ** 2342
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