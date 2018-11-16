برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

روما / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي ماريتا غراندي بان التعاون مع ايران في منطقة غرب اسيا يعد احدي اولويات الحكومة الايطالية.

وخلال لقائها مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يزور روما حاليا، اعربت غراندي عن قلقها العميق من اوضاع الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه وقالت، ان اوروبا عازمة علي العمل مع ايران في اطار الاتفاق النووي وهي في مسيرة تنفيذ الالية المالية منهمكة بدراسة جميع جوانبه وازالة العقبات التي تقف امامه.
من جانبه اكد مساعد الخارجية الايرانية خلال اللقاء بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد للمرة الثالثة عشرة سلمية الانشطة النووية الايرانية وقال، ان اميركا ومن دون اي مبرر ومنطق خرجت من الاتفاق النووي.
واضاف عراقجي، ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا او بين ايران ودول '5+1' بل هو اتفاق دولي يمثل ارادة مجلس الامن الدولي.
يذكر ان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية التقي خلال زيارته الي روما لغاية الان الامينة العامة بوزارة الخارجية الايطالية اليزابيثا بلوني ورئيس قسم الشؤون السياسية بالوزارة سباستيانو كاردي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ فيتو روزاريو بتروجلي ورئيسة لجنة الخارجية في مجلس النواب ماريتا غراندي ووزير خارجية الفاتيكان كبير الاساقفة بول ريتشارد كالاغر.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

برلمانية ايطالية

ايران

التعاون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

معظم المشاهدات

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

خلال سبعة اشهر..

صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

قائد قوة الجو فضاء:

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

طهران تعرب عن مواساتها لاسر ضحایا حرائق كالیفورنیا

طهران تعرب عن مواساتها لاسر ضحایا حرائق كالیفورنیا

مسؤول برلماني : الحظر الامريكي لن يؤثر علي الاقتصاد الايراني

مسؤول برلماني : الحظر الامريكي لن يؤثر علي الاقتصاد الايراني

أحدث الأخبار

عراقجي: الحظر الاميركي عرّض الاتفاق النووي للخطر

عراقجي: الحظر الاميركي عرّض الاتفاق النووي للخطر

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ايران

98 دولة لم توافق علي مشروع قرار حقوق الانسان ضد ايران

برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

برلمانية ايطالية: التعاون مع طهران من اولويات روما

استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية

سفير ايران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية

العتبة العسكرية المقدسة تستنفر جهودها وحظر للطيران المسير في سماء سامراء

في الزيارة المليونية لاستشهاد الامام الحسن العسكري (ع)

العتبة العسكرية المقدسة تستنفر جهودها وحظر للطيران المسير في سماء سامراء

موضوعات مرتبط