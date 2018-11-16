استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية

جاء ذلك في كلمة القاها السفير ومساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الامم المتحدة حبيب آل اسحاق الخميس خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك قبل التصويت علي مشروع قرار تبنته كندا ضد ايران.

يتبع ** 2342

