سفير ايران بالامم المتحدة:

استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية

نيويورك / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعتبر سفير ايران في الامم المتحدة حبيب آل اسحاق، استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية، مؤكدا بان الحرب الاقتصادية الشاملة التي تشنها اميركا ضد ايران تهدف الي احباط او حرف جهود ايران للارتقاء بحقوق الانسان.

جاء ذلك في كلمة القاها السفير ومساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الامم المتحدة حبيب آل اسحاق الخميس خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك قبل التصويت علي مشروع قرار تبنته كندا ضد ايران.
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سياسي

اسحاق آل حبيب

الاغذية والادوية

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استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية

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