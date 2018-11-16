نيويورك / 16 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعتبر سفير ايران في الامم المتحدة حبيب آل اسحاق، استخدام الاغذية والادوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الانسانية، مؤكدا بان الحرب الاقتصادية الشاملة التي تشنها اميركا ضد ايران تهدف الي احباط او حرف جهود ايران للارتقاء بحقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة القاها السفير ومساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الامم المتحدة حبيب آل اسحاق الخميس خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك قبل التصويت علي مشروع قرار تبنته كندا ضد ايران.يتبع ** 2342
سياسي
اسحاق آل حبيب
الاغذية والادوية
الانسانية
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.