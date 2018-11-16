العتبة العسكرية المقدسة تستنفر جهودها وحظر للطيران المسير في سماء سامراء

وقال مدير قسم الاعلام في العتبة العسكرية، رحمن الفياض، في تصريح صحفي، ان 'العتبة العسكرية، استنفرت جهودها كافة بالاضافة الي جميع اقسامها ذات الصلة المباشرة بالزائرين لغرض تأمين احتياجات الزيارة المليونية لاستشهاد الامام الحسن العسكري (ع)'، لافتا الي ان 'هيئة المواكب الحسينية سخرت امكاناتها الخدمية كافة لتوفير كل ما يحتاجه الزائرين'.

واضاف ان 'هناك تنسيقا عالي المستوي بين قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي لتأمين محيط الامامين العسكرين والمناطق المحيطة بهما خلال اداء مراسم الزيارة من اجل جعل الزيارة تجري بانسيابية عالية'.

فيما أعلنت فرقة العباس (ع) القتالية، التابعة للحشد الشعبي، فرض حظر للطيران المسير في مدينة سامراء خلال الزيارة الخاصة بمناسبة ذكري استشهاد الامام الحسن العسكري (ع).

وذكر بيان لأعلام العتبة المقدسة انه 'مع ضياء الفجر الأول ليوم الخميس شرعت قوات فرقة العباس (ع) القتالية بتنفيذ الواجب المكلفة به من قبل العمليات المشتركة بالمشاركة في تأمين مراسم إحياء ذكري شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) في مدينة سامراء المقدسة'.

وأضاف 'كما أكد قسم الرصد والاستطلاع بانه فرض حظراً جوياً للطيران المسير في سماء مركز المدينة من صباح هذا اليوم وحتي اشعار آخر بناءً علي توجيه الامانة العامة للعتبة العسكرية وموافقة العمليات المشتركة'.

وكانت قيادة الفرقة أعلنت في وقت سابق بانها ستشرك فوج من قواتها الاحتياط في المحافظات اضافة لقسم الرصد والاستطلاع في الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة العتبة العسكرية المقدسة.

الي ذلك أكدت شعبة الاغاثة والدعم التابعة للعتبة العباسية المقدسة والتي تديرها الفرقة انها ستشرك أكثر من 10 مواكب خدمية في الزيارة اضافة للخدمات الانسانية الاخري.

يشار الي لواء العلقمي احد ألوية فرقة العباس (ع) القتالية يتولي منذ ثلاث سنين مهام تأمين الجهة الشرقية لمدينة سامراء اضافة للقوات الامنية والعسكرية الاخري بتنسيق مع قيادة العمليات المنطقة.

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