الرئيس العراقي يعود الي بغداد بعد زيارة قصيرة الي الاْردن

وتضمنت زيارة صالح القصيرة للاردن والتي بدأت صباح الخميس، جولة من المباحثات واللقاءات التي ركزت علي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين العراق والاردن في المجالات الامنية، والاقتصادية، والتجارية.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح قد التقي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان الخميس رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأكد صالح خلال اللقاء علي عمق العلاقات التاريخية بين العراق والاردن، ودعا لتفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب الاردني بزيارة صالح والوفد المرافق له للأردن، مؤكدا سعي بلاده للوصول الي أفضل مستويات التعاون والعمل المشترك والعلاقات بين عمان وبغداد.

وثمن صالح، موقف ملك الأردن ‎عبد الله الثاني علي حفاوة الاستقبال والمتابعة الجدية للعلاقات الثنائية.

وقال صالح عقب عودته للعاصمة بغداد، ان حكومتي العراق والاردن ستعملان علي تعزيز التعاون الاقتصادي المدينة الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال الطاقة، والأنبوب الناقل للنفط من البصرة الي العقبة، وتؤسس لبنية تحتية مطلوبة للتكامل الإقليمي.

وكان الرئيس العراقي، قد زار الاردن في إطار جولته الإقليمية المستمرة والتي سيجري خلالها، السبت جولة جديدة في المنطقة.

وحسب مصادر مطلعة ان صالح سيزور طهران السبت علي رأس وفد كبير يضم وزراء ومستشارين، بعد ان بدأ جولته الاقليمية مطلع هذا الأسبوع، والتي زار خلالها الكويت والإمارات والاردن.

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