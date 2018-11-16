عراقجي: من مسؤولية اوروبا ضمان تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي

وقال عراقجي خلال لقئه في روما الخميس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي فيتو روزاريو بتروجلي، انه وفي مقابل التزامنا بالتعهدات نتوقع بان يتمتع الشعب الايراني بمنافع الاتفاق النووي وان المسؤولية المباشرة لهذا الامر ملقاة علي عاتق اوروبا بان تفي بتعهداتها في مسار الحفاظ علي الاتفاق بعد خروج اميركا منه ونقضها هذا الاتفاق الدولي والقرار الصادر عن مجلس الامن.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذها كامل تعهداتها في اطار الاتفاق النووي قد اثبتت شعورها بالمسؤولية وبالمقابل يتوجب علي اوروبا ايضا الا تسمح لاميركا باستغلال القضايا المالية والنقدية كسلاح في سياق فرض نهجها احادي الجانب علي المجتمع الدولي.

من جانبه اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي خلال اللقاء علي سياسة روما في مسار دعم الاتفاق النووي، معتبرا عزم هذا المجلس علي صون الاتفاق منجزا مهما في سياق الاستقرار العالمي.

واعتبر بتروجلي حفظ العلاقات الجيدة جدا بين ايطاليا وايران في سياق مصالح البلدين المتبلورة خلال الاعوام الاخيرة اولوية اساسية من قبل مجلس الشيوخ الايطالي، مؤكدا بان روما تعمل للحفاظ علي هذه العلاقات.

واكد استعداد مجلس الشيوخ الايطالي لتنمية التعاون بين البلدين.

انتهي ** 2342

