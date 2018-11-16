الدوما یصادق علي اتفاقیة المنطقة التجاریة الحرة بین ایران والاتحاد الاوراسی

وافاد مراسل 'ارنا' فی موسكو بان هذه الاتفاقیة تمت المصادقة علیها بغالبیة اصوات الدوما.

وكان الاتحاد الاقتصادی الاوراسی وایران قد وقعا فی العاصمة الكازاخیة استانا قبل نحو 8 اشهر اتفاقیة موقتة لانشاء منطقة تجاریة حرة بینهما.

وقال رئیس اللجنة الاقتصادیة للاتحاد الاوراسی تیكران سركیسیان ان الاتفاقیة تتضمن قائمة باسماء السلع التی تنخفض رسومها التجاریة الجمركیة بین الجانبین.

واضاف، ان حجم التبادل التجاری بین ایران والاتحاد الاقتصادی الاوراسی بلغ 2.7 ملیار دولار فی العام 2017 .

واوضح سركیسیان انه بامكان الاتحاد الاقتصادی الاوراسی وایران بعد 3 اعوام توقیع الاتفاقیة الدائمة حول المنطقة التجاریة الحرة.

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