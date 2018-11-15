امير عبداللهيان : الحرب النفسية الامريكية ضد ايران لن تجدي نفعا

وفي لقائه اليوم الخميس السفير الماليزي لدي ايران 'رستم يحيي'، نوه امير عبداللهيان بالعلاقات الايجابية العريقة بين طهران وكوالالمبور؛ مبينا ان فترة رئاسة وزراء 'ماهاتير محمد' في ماليزيا تشكل فرصة مواتية لتنمية العلاقات الثنائية وبما يشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق مساعد رئيس البرلمان الايراني الي وضع المسلمين في ميانمار؛ مؤكدا علي الدول الاسلامية بعدم التغافل علي الظروف المزرية للاقلية المسلمة في هذا البلد؛ ومعربا عن اسفه من ان الازمة تتسع بوتيرة اسرع من الحلول هناك.

و في السياق، وصف امير عبداللهيان الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة الماليزية بانها قائمة علي الحقيقة؛ وقال ان الازمات في كل من البحرين واليمن وميانمار تستدعي تظافر الجهود من جانب النخب في العالم الاسلامي وبما يسهم في ارساء السلام علي صعيد هذه البلدان.

الي ذلك، اشار السفير الماليزي الي الحظر الامريكي الجديد ضد ايران؛ مؤكدا ان بلاده تتابع بجدية السبل الكفيلة بحل المشاكل وتيسير الظروف الراهنة.

ودعا رستم يحيي الي اتخاذ خطوات عملية لحل ازمة المسلمين الروهينغا؛ متطلعا الي ارساء مزيد من التعاون السياسي والبرلماني بين البلدين (ايران وماليزيا) لحل الازمات.

انتهي ** ح ع

