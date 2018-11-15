الخارجية الباكستانية : تسليم 5 من حراس الحدود المفرج عنهم الي القوات الايرانية

اسلام اباد / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 'محمد فيصل' ان 5 من حراس الحدود الايرانيين المفرج عنهم سلّموا الي القوات الايرانية.

وفي تغريدة نشرها ليل الخميس حسب التوقيت المحلي في اسلام اباد، ذكر فيصل انه 'قد تم الافراج عن 5 من حراس الحدود الايرانيين بواسطة التعاون بين القوات المنفذة للقانون (LEA) مع القوات العسكرية'.
واكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ان الرهائن الايرانيين المفرج عنهم بصحة جيدة وقد سلّموا الي القوات الايرانية.
ونوّه فيصل في تغريدته اليوم باستمرار الجهود الثنائية المتسقة للافراج عن باقي الجنود المختطفين.
وفي السياق، كان القائد العام للحرس الثوري 'اللواء محمد علي جعفري' اعلن اليوم اليوم الخميس ان خمسة من افراد حرس الحدود الايرانيين، قد افرج عنهم وان الجهود مستمرة للافراج عن باقي الرهائن.
واضاف اللواء جعفري ان هؤلاء الرهائن الذين افرج عنهم هم الان لدي الباكستانيين علي ان يتم تسليمهم لنا.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية 'العميد رمضان شريف'، ان ما تم الاعلان عنه حول الافراج عن 5 من حراس الحدود الايرانيين، قائم علي معلومات قدمها الجانب الباكستاني خلال المباحثات والاتصالات الجارية بهدف الافراج عن هؤلاء المحتجزين.
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الخارجية الباكستانية : تسليم 5 من حراس الحدود المفرج عنهم الي القوات الايرانية

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