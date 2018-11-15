مصدر مسؤول : وفات مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في حادث سير

كركان / 15 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا – اعلن مدير عام شؤون التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في محافظة كلستان 'سعيد مازندراني'، خبر وفات المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الاجتماعي 'سيد تقي نوربخش'، وايضا 'عبد الرحمن تاج الدين' احد مدراء اللجان بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، اثر تعرضهما لحادث سير بالقرب من مدينة 'كركان' مركز المحافظة.

جاء ذلك في تصريح ادلي به 'مازندراني' قبل قليل لمراسل 'ارنا' من محافظة كلستان (شمال شرق).
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مصدر مسؤول : وفات مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في حادث سير

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