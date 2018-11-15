في تصريح لمراسل 'ارنا'؛

عراقجي : نجري مباحثات مباحثات مع الاوروبيين بشان الحظر الامريكي

روما / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، انه يجري مباحثات مع الدول الاوروبية حول مواجهة الحظر الامريكي.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' من روما، قال عراقجي انه علي امتداد مباحثاته المكثفة حول مواجهة الحظر الامريكي ضد ايران، قام بزيارة بولندا وايطاليا ومنها سيتجه غدا (الجمعة) الي اسبانيا.
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، انه يبحث في لقاءاته مع كبار المسؤولين الاوروبيين آليات تفعيل التعامل المالي والتنسيق بشأن القضايا ذات العلاقة بالاتفاق النووي والمنطقة لكونها في غاية الاهمية.
وفي السياق نفسه، اشار عراقجي الي لقاءاته المرتقبة مع نظرائه الاوروبيين؛ كما في ايطاليا سيلتقي بالامين العام لوزارة الخارجية ورؤساء لجنة السياسة الخارجية ومجلسي الشيوخ والنواب وختاما سيجري مباحثات مع وزير خارجية الفاتيكان.
وبدأ عراقجي صباح اليوم الخميس زيارته الي العاصمة الايطالية روما بهدف المشاركة في الاجتماع التشاوري لمساعدي وزير الخارجية في هذا البلد.
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عراقجي : نجري مباحثات مباحثات مع الاوروبيين بشان الحظر الامريكي

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