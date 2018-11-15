منتدي سان بطرسبورغ الثقافی الدولی یبدا اعمال بمشاركة ایران

واقیمت مراسم افتتاح المنتدي فی مبني متحف 'ارمیتاج' بمدینة سانت بطرسبورغ بوصفها العاصمة الثقافیة لروسیا.

وفی تصریح لها بالمناسبة، قالت نائبة رئیس وزراء روسیا السیدة 'أولغا غولودیتس' ان حضور كبار الشخصیات من انحاء العالم فی هذا المنتدي دلیل علي قبولهم بان سان بطرسبورغ تشكل عاصمة الثقافة فی العالم.

واشارت السیدة غولودیتس الي مشاركة 35 الف شخص فی منتدي سان بطرسبورغ الدولی الثقافی والذی یضم 14 قسما یترأسها عدد من روّاد الثقافة.

واعربت نائبة رئیس الوزراء الروسی عن املها بأن یشكل هذا المنتدي الثقافی الدولی فرصة مواتیة لاتخاذ خطوات بارزة تصب فی تنمیة المجتعات البشریة.

وفی سیاق متصل افاد مراسل 'ارنا' من موقع الحدث ان ما یزید عن 35 الف شخص من 150 دولة یشاركون فی منتدي سان بطرسبورغ.

یذكر ان وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی سید عباس عراقجی مرافقا بسفیر الجمهوریة الاسلامیة لدي روسیا 'مهدی سنائی' شاركا فی مراسم افتتاح هذا الحدث الثقافی الدولی.

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